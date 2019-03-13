اجرای مدل اشتغال روستایی بدون وام

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدفرهاد قادریان در نشستی در اردوگاه صاحب الزمان، درباره طرح ملی رستا (رونق، ساماندهی، تعالی اشتغال روستایی) گفت: طرح ملی رستا علیرغم مدل‌های مشابه چند تا اصل و رکن جدی را مورد توجه قرار داد که باعث تمایز و توفیقاتی در پایان سال فعالیت اش باشد.

پیشرفت و آبادانی و مدیر عامل مؤسسه رستا گفت: الگوی طلایی توسعه برای تمام مناطق کشور وجود ندارد و همکاران ما به اقتضای هر منطقه، استان و دهستان مطالعات میدانی را انجام دادند و مزیت‌های اقتصادی هر روستا شناسایی شد و زنجیره ارزش رسته هر بخش را مورد توجه قرار دادند و با محوریت مردم این موضوع را دنبال کردند.

قادریان گفت: در نمایشگاهی که برپا کردیم برخی رسته‌ها به محصولات صادراتی در پیاده سازی طرح رسیده‌اند. در این طرح به اعتبار سازی و شناسنامه سازی محصولات کمک می‌شود.

وی افزود: ما در اجرای این طرح از منابع شروع نکردیم و به هیچ روستایی وام ندادیم. دستگاه‌های حاکمیتی که امکان حضور مستمر در روستاها را ندارند به سمت توزیع وام و منابع می‌روند لذا زنجیره محصولات نشان می‌دهد ۷۵ تا ۸۰ درصد مشکل رسته‌ها مهارت است.

معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی و مدیر عامل مؤسسه رستا گفت: ما معتقدیم از بیرون روستا خدمت ماندگاری برای روستا شکل نمی‌گیرد و باید فرایندها را برون زا کنیم این موضوع با حضور مردم از ابتدای کار صورت می‌گیرد.

قادریان افزود: در تمام استان‌های کشور، حدود ۱۱۰ دهستان و ۴۰۰ روستا این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است. در حدود ۲ هزار و ۱۰۰ اقدام ۷۰۰ شبکه در روستاها شکل گرفته و ۳۹۵ مطالعه برای اجرای این طرح شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۱۶۰ شغل سرشماری شده تاکنون در یک سامانه رسا که یک سامانه نظارت و پایش آنلاین رستا است، ثبت شده است. با اجرای این طرح سطح درآمد حدود ۳ هزار و ۲۸۰ نفر بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته است.

معاون اشتغال و معیشت قرارگاه پیشرفت و آبادانی و مدیر عامل مؤسسه رستا گفت: حضور و برنامه‌ریزی برای فعالیت در هزار روستای کشور و تثبیت ۱۰ هزار شغل روستایی را برای سال ۹۸ خواهیم داشت.