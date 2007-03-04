شعب ویژه رسیدگی به جرائم مواد محترقه در کرج راه اندازی شد

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده های مربوط به جرائم حمل ، توزیع ، بکارگیری ، فروش و انبار کردن مواد محترقه شعبی از دادسرای کرج در هفته های پایانی سال به این موضوعات اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با صدور اطلاعیه و از طریق رسانه های عمومی به تمام صنوف و فروشندگان مواد محترقه هشدار داده شده است تا از فروش و عرضه این مواد خودداری کنند تا موجبات سلب آسایش عمومی شهروندان فراهم نشود.

فرهادی اظهارداشت: بر اساس ماده 13 قانون تربیتی برخورد قاطع و سریع ماموران نیروی انتظامی با این قبیل متخلفان در دستور کار است و نیروی انتظامی نیز در این خصوص اغماض نخواهد کرد.

دادستان کرج خواهان توجه بیشتر خانواده های کرج و نظارت دقیق آنها بر رفتار جوانان و نوجوانان شد.