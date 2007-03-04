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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۳۵

شعب ویژه رسیدگی به جرائم مواد محترقه در کرج راه اندازی شد

شعب ویژه رسیدگی به جرائم مواد محترقه در کرج راه اندازی شد

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی کرج از تخصیص چند شعبه ویژه به منظور رسیدگی به جرائم مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به منظور رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پرونده های مربوط به جرائم حمل ، توزیع ، بکارگیری ، فروش و انبار کردن مواد محترقه شعبی از دادسرای کرج در هفته های پایانی سال به این موضوعات اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: با صدور اطلاعیه و از طریق رسانه های عمومی به تمام صنوف و فروشندگان مواد محترقه هشدار داده شده است تا از فروش و عرضه این مواد خودداری کنند تا موجبات سلب آسایش عمومی شهروندان فراهم نشود.

فرهادی اظهارداشت: بر اساس ماده 13 قانون تربیتی برخورد قاطع و سریع ماموران نیروی انتظامی با این قبیل متخلفان در دستور کار است و نیروی انتظامی نیز در این خصوص اغماض نخواهد کرد.

دادستان کرج خواهان توجه بیشتر خانواده های کرج و نظارت دقیق آنها بر رفتار جوانان و نوجوانان شد.

کد مطلب 456683

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