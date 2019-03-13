بهره مندی بیش از ۳۰۰۰ نفر از تجهیزات بانک امانات پزشکی هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر گلستان، هفتمین بانک امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر گلستان به همت خیّر و داوطلب گلستانی با حضور نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان های گلستان و سمنان، فرماندار شهرستان شاهرود و امام جمعه شهرستان گنبدکاووس در شهرستان شاهرود افتتاح شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان در آیین افتتاح هفتمین بانک تجهیزات پزشکی خیّر داوطلب گلستانی در شاهرود اظهار کرد: ایجاد بانک امانات تجهیزات پزشکی به همت حاج محمد شهرکی خیّر داوطلب جمعیت هلال احمر گلستان از سال ۱۳۹۴ در شهرستان گنبدکاووس با مشارکت جمعیت هلال احمر گلستان آغاز شد.

محمد علی هروی افزود: تا کنون بیش از سه هزار نفر از بانک های امانات تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۷ بهره مند شده اند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نیت خیرخواهانه و قابل تقدیر این خیّر نیک اندیش مقرر شد ۳۴ بانک امانات تجهیزات پزشکی تا پایان سال ۹۸ ایجاد و به سراسر کشور ارسال شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: در طول سال ۹۷، هفت بانک امانات تجهیزات پزشکی در استان های سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خرسان رضوی، سمنان و گلستان افتتاح شد و آغاز بکار کرد.

هروی گفت: در مجموع ۴۴ قلم اجناس شامل ویلچر، تخت، واکر، تشک مواج، دستگاه اکسیژن سیار و سایر تجهیزات پزشکی در این بانک امانات به صورت امانی در اختیار بیماران نیازمند قرار گیرد.

وی در پایان گفت: تا پایان سال ۱۳۹۸ تمام کشور ایجاد و برپایی بانک امانات تجهیزات پزشکی با مشارکت جمعیت هلال احمر استانها نهایی و عملیاتی خواهد شد. جمعیت هلال احمر تلاش می کند نقش تسهیل گری میان خیّر و مردم را که از وظایف جمعیت هلال احمر است، به نیکی پیاده سازی کند.