حدود نیمی از مردم آمریکا چین را «تهدیدی خطرناک» می دانند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نتایج نظرسنجی جدید مؤسسه گالوپ نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از مردم آمریکا کشور چین و قدرت اقتصادی رو به رشد آن را به منزله یک «تهدید جدی» علیه آمریکا قلمداد می‌کنند.

این نظرسنجی که ماه گذشته انجام شد، از پاسخ دهندگان خواست تا دیدگاه خود در مورد چین را در قالب سه گزینه «تهدید خطرناک»، یک «تهدید مهم اما نه خطرناک» و یا «کاملاً بی اهمیت» بیان کنند.

حدود ۴۶ درصد از پاسخ دهندگان کشور چین را تهدیدی خطرناک دانستند که در مقایسه با نظرسنجی انجام شده در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ حدود ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به گزارش روزنامه «ساوث چاینا مورنینگ پست»، این رقم ۴۶ درصد هنوز از ۵۲ درصد ثبت شده در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ کمتر است؛ زیرا «در آن دوران اقتصاد چین به سرعت در حال رشد و توسعه بود».

تنها ۴۱ درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که دیدگاه مساعدی نسبت به چین دارند که این رقم در مقایسه با آمار سال گذشته، ۱۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

طبق بررسی‌های مؤسسه افکارسنجی گالوپ، تغییر در دیدگاه مردم آمریکا نسبت به چین عمدتاً ظرف ۱۲ ماه گذشته اتفاق افتاده است. اُفت شدید دیدگاه‌های مساعد (نسبت به چین) محصولِ «یک سال تشدید اختلافات تجاری میان دو کشور» است.

سال گذشته میلادی، عدم توافقات تجاری دو کشور به یک «جنگ تجاری» تمام عیار تبدیل شد که طی آن مقامات پکن و واشنگتن تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای وارداتی از خاک یکدیگر وضع کردند.