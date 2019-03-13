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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۳

مدیرکل ثبت احوال کرمانشاه مطرح کرد:

صدور بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در کرمانشاه

صدور بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه گفت: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار کارت ملی هوشمند در این استان صادر شده است.

صادق خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت صدور کارت‌های هوشمند ملی، اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح هوشمندسازی کارت‌های ملی مجموعاً یک میلیون و ۲۹۶ هزار نفر در سطح استان برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت درخواست کرده‌اند.

وی با بیان اینکه از این تعداد به یک میلیون و ۱۳۶ هزار نفر کارت هوشمند ملی تحویل شده است، افزود: ۲۹۰ هزار نفر تاکنون هیچ اقدامی برای دریافت کارت‌های هوشمند ملی انجام نداده‌اند که باید هرچه سریع‌تر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه بیان داشت: تصمیم گیری درباره تعیین تکلیف افرادی که تاکنون اقدامی برای ثبت‌نام انجام نداده‌اند بر عهده سازمان ثبت احوال کشور است.

وی گفت: بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال مردم باید در اسرع وقت هرگونه تغییر نشانی را از طریق سایت سازمان اطلاع دهند و نیز نسبت به ثبت‌نام برای دریافت کارت‌های هوشمند ملی اقدام کنند.

خدادادی با بیان اینکه سال آینده در بسیاری از ارگان‌ها کارت‌های هوشمند ملی اجرایی می‌شود عنوان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در روند ثبت نام برای صدور کارت‌های هوشمند ملی وجود ندارد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مدت زمان صدور کارت‌های هوشمند نسبت به گذشته کوتاه‌تر است مردم می‌توانند از طریق دفاتر پیشخوان منتخب و ادارات ثبت احوال شهرستانی نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

کد مطلب 4566852

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