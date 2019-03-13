بازداشت عامل حمله تروریستی علیه نیروهای حشد شعبی در کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المستقبل، فرماندهی تیپ ۵۶ بسیج عشایری عراق اعلام کرد که در عملیات ضد تروریستی در استان کرکوک یک تیم تروریستی وابسته به گروه داعش کشف و متلاشی شد.

«ابوجلو الجبوری» فرمانده این تیپ گفت که در پی این عملیات نیروهای عشایری توانستند «خالد محمد خلف البطوشی»، «مغز متفکر» حمله به نیروهای حشد شعبی در روستای «المرزوق» واقع در غرب استان کرکوک را به دام بیندازند.

در حمله عناصر داعش به نیروهای حشد شعبی در جاده «مخمور-موصل» طی روزهای گذشته ۲۷ تن از این نیروها به شهادت رسیدند و شمار زیادی نیز زخمی شدند.