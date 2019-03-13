قطار تهران - همدان آغاز به کار کرد

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قطار تهران - همدان با توجه به نیاز و دغدغه مندی همدان به منظور توسعه ریلی با سیر زمان ۳.۵ ساعت در مسیر ریلی به سمت همدان حرکت کرد.

وی که صبح امروز ۲۲ اسفندماه همراه با حمیدرضا حاجی بابایی دیگر نماینده مردم همدان در مجلس و مدیرکل راه آهن همدان در مراسم افتتاح راه آهن تهران - همدان حضور داشت، اظهار کرد: قطار تهران- همدان با طی ۱۲ ایستگاه به همدان خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: با برقی و سریع السیر شدن قطار این زمان به ۲ ساعت کاهش خواهد یافت.

امیر خجسته بیان کرد: با مصوبه مجلس در بودجه ۹۸ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان برای برقی شدن قطار همدان در نظر گرفته شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همدان به مرکز اتصال ریل به شمال، غرب، جنوب و شرق تبدیل خواهد شد.

وی عنوان کرد: راه‌آهن همدان- تهران ۱۳ سال طول کشید تا با هزینه‌ای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری برسد.