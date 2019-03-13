آمادگی ۱۰ مسجد شاخص همدان برای میزبانی از مسافران در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، رامین غلامی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: حضور در مساجد و اماکن متبرکه نشان دهنده پایبندی خانواده‌ها به دستورات الهی است.

دبیر شورای اقامه نماز اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار کرد: فضای مساجد و اماکن متبرکه باید به گونه‌ای باشد تا جوانان و خانواده‌ها رغبت بیشتری پیدا کنند و این اماکن مقدس باعث نشاط و آرامش روحی آنان شود.

غلامی بیان داشت: توجه به نظافت و پاکیزگی شبستان، فرش‌ها، مُهر و جانماز، محوطه، سرویس بهداشتی و معطر بودن فضا، خوش برخوردی و رعایت اخلاق و شئونات اسلامی از اهمیت بسزایی در جذب حداکثری مردم به ویژه قشر جوانان و نوجوانان به این اماکن مقدس خواهد داشت.

وی گفت: یکی دیگر از مواردی که هیئت امنا و مدیران بقاع متبرکه و مساجد باید توجه داشته باشند برپایی منظم نماز جماعت، پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری مناسبت‌های مذهبی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و توجه به مسائل فرهنگی است تا همانگونه که مقام معظم رهبری توصیه فرموده‌اند اماکن متبرکه به قطب‌های فرهنگی تبدیل شوند.

دبیر شورای اقامه نماز اوقاف و امور خیریه استان همدان با اشاره به مصوبه ستاد اقامه نماز استان در زمینه طرح اقامه نماز در ایام نوروز و خدمات رسانی مطلوب مساجد شاخص سطح شهر دارالمومنین همدان به مسافرین نوروزی بیان داشت: در این رابطه مصوب شده ۱۰ مسجد شاخص شهر همدان از یک ساعت قبل از نماز ظهر تا یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا به صورت یکسره در راستای خدمات رسانی مطلوب به مسافرین نوروزی به فعالیت بپردازند.

غلامی با اشاره به مساجد مجری این طرح در سطح شهر همدان بیان داشت: مسجد امام خمینی (ره) واقع در خیابان سعیدیه، مسجد باب الحوائج (ع) واقع در محوطه چمن چوپانها (بلوار آیت الله کاشانی)، مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در چرم سازی، مسجد قمر بنی هاشم (ع) واقع در شهرک فرهنگیان، مسجد جامع شهر همدان واقع در ابتدای خیابان اکباتان، مسجد میرزا تقی واقع در ابتدای خیابان تختی، مسجد شهید مدرس واقع در شهرک شهید مدرس، مسجد قدس واقع در میدان سیزده آبان (پیشاهنگی)، مسجد مهدیه واقع در خیابان مهدیه و مسجد امام خمینی (ره) واقع در میدان باباطاهر به عنوان مساجد مجری این طرح انتخاب شد. اند