به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مجلس سنای آمریکا قرار است امروز چهارشنبه درباره قطعنامه‌ای مبنی بر لزوم خاتمه بخشیدن به حمایت‌های واشنگتن از ائتلاف متجاوز سعودی در جنگ یمن، رای‌گیری کند.

در همین‌ راستا، سناتور برنی سندرز نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰، از این جنگ به عنوان فاجعه‌ای انسانی و راهبردی یاد کرد.

این دومین بار طی ۴ ماه گذشته است که سنای آمریکا درباره قطعنامه توقف حمایت از جنگ یمن رای‌گیری می‌کند. در دسامبر ۲۰۱۸، این مرجع قانون‌گذاری علیرغم آنکه تحت تسلط جمهوریخواهان قرار دارد؛ در اقدامی مغایر با میل دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، به نسبت ۵۶ به ۴۱، به قطعنامه پیشنهادی رای مثبت داد.

اما از آنجا که به واسطه برگزاری انتخابات میان‌دوره، از ماه ژانویه ۲۰۱۹ مجلس جدید شروع به کار کرده است؛ این رای‌گیری باید تکرار شود.

قطعنامه سنا در صورت تایید مجدد باید به رای مجلس نمایندگان نیز گذاشته شود حال آنکه برای خلاصی از حق وتوی ترامپ که ریاض را متحد کلیدی خود می‌داند؛ مجدداً نیازمند به کسب اکثریت آراء خواهد بود.

مجلس نمایندگان در ماه فوریه ۲۰۱۹ نسخه پیشنهادی خود را درباره قطعنامه پایان حمایت از جنگ یمن به رای گذاشت حال آنکه رای‌گیری سنا تا امروز به تاخیر افتاد.