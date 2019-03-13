به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ محمدعلی آدینه لو، افزود: یکی از روش‌های مجرمانه برداشت از حساب به‌وسیله کارت‌خوان‌های سیار، هنگام خرید از فروشندگان سیار یا دست‌فروشان است و کلاهبرداری به این وسیله از شهروندان و به‌ویژه مسافران در روزهایی که بازار خرید داغ است بیشتر دیده می‌شود.

وی اظهار کرد: دریکی از روش‌های شایع کلاه‌برداری از طریق دستگاه‌های کارت‌خوان سیار، افراد سودجو با نصب قطعه‌ای سخت‌افزاری به نام «اسکیمر» اقدام به کپی‌برداری از اطلاعات کارت‌بانکی افراد می‌کنند.

رئیس پلیس فتای استان زنجان گفت: برخی از کلاهبرداران هم در پوشش فروشندگان سیار باعرضه کالاهایی باقیمت نسبتاً پایین مشتریان را ترغیب به خرید می‌کند و با پرداخت وجه از طریق کارت‌خوان سیار اقدام به سرقت اطلاعات مشتریان و برداشت از حساب آنها می‌کنند.

آدینه جلو تأکید کرد: مراقبت از رمز کارت‌بانکی و واردکردن رمز عبور توسط مشتری می‌تواند تضمین‌کننده امنیت کارت‌بانکی افراد باشد و همشهریان در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌توانند به مرکز فوریت‌های پلیسی (۱۱۰) و یا سایت پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اطلاع دهند.