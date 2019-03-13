حجت الاسلام هادی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بنیاد شهید در روز بیست و دوم سال ۵۸ به فرمان امام خمینی (ره)، برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت به خانواده شهدا تشکیل شد در این راستا نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۳ این روز را به عنوان بزرگداشت شهدا نامگذاری کرد.

وی افزود: در این میان هرساله به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت جلساتی با کمیته ایثارگران، استاندار، فرمانداران تشکیل و برنامه‌های مختلفی از جمله سرکشی و دیدار از خانواده‌های شهدا، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تدارک دیده می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه تصریح کرد: امسال نیز در هفته درختکاری شاهد برگزاری مراسم درختکاری به یاد شهدا در پردیس دانشکده کشاورزی بودیم، همچنین علاوه بر گلباران مزار شهدا، تقدیر از ۸۰ نخبه شاهد و ایثارگر و انجام تبلیغات محیطی در فضای مجازی در نظر گرفته شد.

وی بیان داشت: در استانداری هم مصوب شد دستگاه‌ها متناسب با قانون برنامه ششم نسبت به استخراج برنامه پنج ساله اقدام کنند تا یک برنامه زمان بندی شده در خصوص اقدامات مربوطه تدوین شود.

حجت الاسلام عسگری از ساخت اپلیکیشن شهدای شاخص استان و سریال خمپاره منور خبر داد و گفت: همچنین با همکاری دانشگاه رازی ۱۰۰ پایان نامه و مقاله با موضوع شهدا و جنگ تحمیلی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه استان کرمانشاه ۹۸۰۰ شهید تقدیم به انقلاب کرده افزود: بازسازی مزار ۸۹۵ شهید در کرمانشاه باقی مانده که درصدد تکمیل و تحویل به فرمانداران برای نگهداری آنها هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه تقدیر از پیام آوران ایثار و شهادت را یکی دیگر از برنامه‌های تدارک دیده شده دانست و گفت: در مجموع ۶۵۰۰ والدین شهید، ۳۵۰۰ نفر همسر شهید، ۱۳ هزار نفر فرزند شهید، ۲۲ هزار نفر جانباز و ۱۸۰۰ آزاده به ازای همراه همسر و فرزندان جانبازان تحت پوشش خدمات بنیاد شهید استان هستند که مجموعاً شمار آنها به ۱۲۰ هزار نفر می‌رسد.

وی بیان داشت: به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دوازدهم بهمن تا بیست و دوم اسفند ۴۰ برنامه دیدار با خانواده شهدا تدارک دیده شده است.

حجت الاسلام عسگری بیان داشت: خانواده شهدا هم مشکلات عامه مردم را دارند افزون بر این ایثارگران از مشکلات درمانی رنج می‌برند و با نوسانات پرداختی در بیمه مواجه هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه گفت: با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌توانیم ادامه دهنده راه شهدا باشیم زیرا اگر شهدا نبودند اکنون خبری از انقلاب، اسلام و استقلال نبود.