سال آینده در استان زنجان به موضوعات عملیاتی پرداخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه سه شنبه در جلسه آمایش سرزمین در محل استانداری زنجان، افزود: جلسات مرتبط با حوزه آموزش و پژوهش تجمیع شده و در یک قالب یک جلسه برگزار شود تا نتیجه بخشی مناسب داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای توسعه در بخش‌های مختلف نیازمند توجه ویژه به حوزه آموزش و پژوهش و رفع چالش‌های فراروی این حوزه هستیم، ادامه داد: برای برون رفت از چالش‌ها و مشکلات در این حوزه باید برنامه ریزی هدفمند و عملیاتی انجام شود.

حقیقی بابیان اینکه در سال ۹۸ به موضوعات علمی و پیشرو که قابل عملیاتی است خواهیم پرداخت، گفت: در خصوص موضوع آمایش سرزمین به‌صورت منطقه‌ای و علمی از ظرفیت نخبگان استان استفاده خواهیم کرد.

استاندار زنجان بابیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه‌های مختلف آب، برق و کشاورزی شده است ولی جمع‌بندی خوبی نشده تا از آن استفاده شود، ادامه داد: در ارتباط با طرح توسعه پایدار باید در موضوع توسعه و اقتصاد روستا کارکنیم.

حقیقی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهاجرت معکوس به روستاها روند خوبی در استان زنجان دارد، گفت: باید در زمینهٔ ایجاد ساختارها و ظرفیت‌های اقتصادی در روستاها برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی انجام شود تا شاهد تداوم و توسعه مهاجرت معکوس به روستاها باشیم.

استاندار زنجان یا آور شد: مطالعه باید عملیاتی شود و بتوانیم چند موضوع را اجرایی کنیم، نباید موضوعات نظری باشد چون جایگاهی ندارد.

حقیقی بر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی تأکید کرد و افزود: باید تحلیل اطلاعات داشته و از اطلاعات یکدیگر استفاده کنیم و از داده‌ها استفاده لازم را داشته و مبنای اقدامات و تصمیم‌گیری باشد.

وی با بیان اینکه مانع فعالیت مدیران پروازی در استان خواهم شد، اظهار کرد: مدیرانی که مدیر شهرستان و استان هستند باید در محل مدیریت خود ساکن بوده و به مردم خدمت کنند.