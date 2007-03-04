جشنواره منطقه ای فرهنگی هنری سیره نبوی در ساری پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، عصر امروز در این آئین در محل مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، شناخت پیامبر اعظم(ص) را در گرو شناخت قرآن کریم ذکر کرد و افزود: کتاب آسمانی هر پیامبری تجلی شخصیت همان پیامبر است و شخصیت الهی حضرت محمد بن عبدالله، در قرآن متبلور شده است.

وی تصریح کرد: سیره جاودان پیامبر اعظم و قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی خدا دارای صفات ویژه و برتر نبی مکرم اسلام نسبت به پیامبران الهی است.

در ادامه این مراسم نفرات برگزیده رشته های نمایشنامه،خوشنویسی،هنرهای تجسمی،آواها و نواهای نبوی،شعر و داستان،عکس و فیلمنامه از استانهای گیلان، گلستان،سمنان ،خراسان شمالی و مازندران مورد تجلیل قرار گرفتند.