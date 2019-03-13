ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی هلال احمر در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر پیوندی رئیس سازمان هلال احمر صبح امروز در حاشیه رزمایش مشترک نوروزی سازمان‌های مرتبط با سفر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت هلال احمر بر اساس وظیفه ذاتی خود امداد نوروزی را، از اواخر دی ماه آغاز کرده است.

وی گفت: تلاش ما در جمعیت این است که به غیر از امداد و نجات به حوزه فرهنگ هم نگاه‌هایی داشته باشیم.

پیوندی تصریح کرد: در حوزه امداد و نجات از ۲۵ اسفندماه تا ۱۷ فروردین در خدمت هموطنان هستیم.

پیوندی ادامه: با حدود ۴ هزار و ۵۰۰ امدادگر و نجاتگر در ۱۴۲۱ پایگاه در خدمت هستیم و ۳۵۰۰ خودرو امدادی، آمبولانس، خودروهای ترابری را در ۱۴۲۱ پایگاه ثابت به کار گرفتیم.

وی گفت: در ۲۴ مرکز پایگاه امداد هوایی پوشش کامل هوایی به همراه دیگر ارگان‌ها در خدمت هموطنان هستیم تا در لحظات اول حادثه خدمت کنیم.

وی در پایان گفت: با ۱۲۶۱ پست ثابت و متغیر خدمات فرهنگی و اجتماعی مانند خیمه‌های نماز آماده ارائه خدمات رفاهی هستیم.