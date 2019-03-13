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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۱

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه جنوبی ادلب

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریستها در حومه جنوبی ادلب

نیروهای ارتش سوریه در ادامه عملیات خود علیه تروریستها، مواضع آنها را در حومه جنوبی ادلب هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نیروهای ارتش سوریه در جدیدترین عملیات خود در حومه جنوبی ادلب موفق شدند مواضع تروریستها در روستاهای «سکیک»، «خوین»، «الصالحیه» و مناطق «خان السبل»، «معره حرمه» و «التمانعه» را در هم بکوبند.

نیروهای ارتش سوریه هم چنین محل رفت و آمد عناصر تروریست را با استفاده از توپخانه های خود در شهر «مورک» واقع در حومه شمالی حماه و دیگر مناطق غرب این استان هدف قرار دادند.

نیروهای ارتش سوریه به صورت روزانه مواضع تروریستها در حومه استانهای ادلب و حماه را زیر حملات سنگین موشکی و توپخانه ای خود قرار می دهند.

کد مطلب 4566883

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