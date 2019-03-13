به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح امروز در زمایش نوروز ۹۸ اظهار کرد: پلیس راهور ناجا با هدف گذاری مشترک به منظور هم افزایی و همسو کردن فعالیت‌ها و منابع و ظرفیت‌های سازمان‌های ذی مدخل برای روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور هر ساله اقدام به اجرای طرح‌های مشترک ترافیکی مانند طرح‌های تابستانی، زمستانی، اربعین حسینی و طرح نوروزی با سایر سازمان‌های دخیل در امر ترافیک می‌نماید.

وی افزود: در سال‌های اخیر با تلاش و اقدامات مجدانه پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط با ترافیک شاهد ارتقا انضباط ترافیکی و افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و رشد فرهنگ ترافیک در کشور هستیم.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اقدامات پلیس برای گسترش فرهنگ ترافیکی در جامعه، اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی و اساسی پلیس برای گسترش و بسط انضباط ترافیکی بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات موجود به خصوص رسانه‌های ارتباط جمعی و به ویژه رسانه ملی، جلب مشارکت گروه‌های مرجع و اقشار مختلف در امر ارتقا فرهنگ ترافیک، استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید برای کنترل رفتار رانندگان به ویژه رانندگان ناوگان مسافری و استفاده از ظرفیت بسیار خوب فضای مجازی (راه اندازی کمپین‌های مرتبط با تصادفات و آثار سو آن بر جامعه) بوده که به حمدلله آثار و نتایج قابل قبولی در بر داشته است.

سردار هادیان فر ادامه داد: نتیجه اهم فعالیت‌های ما در غالب کاهش تصادفات و کشته‌های حوادث رانندگی متبلور گشته به طوری که تعداد کشته‌های رانندگی از ۲۷ هزار و ۷۶۰ نفر در سال ۸۴ به ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در سال ۹۶ تقلیل یافته که تعداد ۱۱ هزار و ۵۹۹ نفر معادل ۴۱.۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به تولید بیشتر خودروها نسبت به سالهای گذشته از سوی خودروسازان گفت: این آمار در حالی است که در این بازه زمانی تعداد خودروهای کشور بیش از ۱۸۶ درصد و تعداد موتورسیکلت‌ها ۱۵۴ درصد و دارندگان گواهینامه رانندگی بیش از ۱۱۸ درصد رشد داشته و این در حالی است که همچنان با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سفرها در سطح کشور روبرو هستیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خاطرنشان کرد: اما آمار جانباختگان به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ نفر و مصدومین حدود ۹۲۰ نفر، همچنان آمار بالایی است. تا جایی که مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا حوادث رانندگی را به عنوان دغدغه خود مطرح نمودند و فرموده اند «یکی از غصه‌هایی که همیشه در دل من وجود دارد غصه این تلفات سفرهاست خصوصاً در ایام عید» و معظم له در دیدار مسئولان ستاد تسهیلات نوروزی در سال ۱۳۹۲ امر فرمودند «هر چه ممکن است تلاش را بیشتر کنید و واقعاً حوادث را، سوانح را به حداقل ممکن برسانید». بنابراین این تعداد کشته سوانح شایسته کشور ما نیست و بایستی با تلاش بیشتر و رفع موانع و مشکلات موجود و تقویت نقاط قوت برای ارتقا امنیت ترافیکی و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن بیش از پیش بکوشیم.

سردار هادیان فر با اشاره به درآمد ناخالص ملی که صرف هزینه تصادفات جاده‌ای می‌شود، تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سالانه نزدیک ۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه تصادفات رانندگی می‌شود که می‌توان با برنامه ریزی مناسب و فراهم نمودن امکانات و بر طرف کردن برخی از مشکلات و موانع فرارو، سوانح و حوادث رانندگی را سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که می‌توان با اقدامات مفید و مؤثر و رفع کاستی‌ها و تنگناهای موجود و تقویت و افزایش توان دستگاه‌های متولی در امر ترافیک و ایجاد وفاق، همدلی و همراهی بین بخشی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و موازی بر مشکلات موجود فائق آمد.

سردار هادیان فر تأکید کرد: باید بدانیم توفیقات بیشتر در این زمینه نیازمند یک استراتژی ملی و اجرای برنامه‌های مدون میان مدت و بلندمدت است که لازمه آن عزم جدی همه دولتمردان و سازمان‌ها و نهادهای دخیل در موضوع ترافیک است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به محورهای اثرگذار بر تصمیمات پلیس راهور در تمام محورهای عملیاتی خود، تصریح کرد: یکی از محورهای اثرگذار برای نیل به این مهم ایجاد هم افزایی برای استفاده بهتر و بهینه‌تر از ظرفیت‌ها و امکانات سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط به موضوع ترافیک در کنار توان و آمادگی عملیات پلیس است. نماد این هم افزایی اجرای رزمایش ترافیکی نوروز سال ۹۸ است که همه ما امروز شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: با شعار ترافیکی پرهیز از خطر- آرامش در سفر در سراسر کشور طرح ترافیکی نوروز سال ۹۸ از روز ۲۵ اسفندماه ۹۷ آغاز و تا پایان روز ۱۷ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

سردار هادیان فر با اشاره به مشارکت پلیس راهور با تمامی پرسنل، کارکنان و تجهیزات خود در این رزمایش گفت: پلیس راهور ناجا با حضور ۳۵ هزار نفر نیرو و با مشارکت بیش از ۶۵ هزار نفر نیرو از سایر دستگاه‌های دیگر و بیش از ۱۰ میلیون نفر همیار پلیس، ۸۰۰ هزار نفر فرهنگیار ترافیک معلمین عزیز و ۱۰۰ هزار نفر بازرس نامحسوس مردمی، طرح نوروزی سال ۹۸ را انشاالله و با توکل به خدا متعال و توسل به ائمه اطهار با آمادگی کامل آغاز می‌نماید.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: پلیس راهور با آغاز طرح نوروزی سال ۹۸ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید شامل دو هزار دستگاه دست افزار موبایلی ثبت تخلفات، ۱۲۰۰ ردیاب لحظه‌ای برای کنترل گشت‌های پلیس راه و راهور و هزار دستگاه دوربین البسه، ۱۳۰۰ دستگاه خودرو کمکی از سایر رده‌های ناجا و همچنین بهره گیری از ۴۵۰۰ نیروی کمکی برای کنترل رفتار رانندگان پرخطر استفاده می‌شود.