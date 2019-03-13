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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۴۷

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا:

روزانه ۴۴ نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند

روزانه ۴۴ نفر در جاده‌های کشور کشته می‌شوند

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: همچنان با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سفرها در کشور روبه‌رو هستیم. آمار جان‌باختگان به طور متوسط ۴۴ نفر در روز بوده است که شایسته کشور ما نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح امروز در زمایش نوروز ۹۸ اظهار کرد: پلیس راهور ناجا با هدف گذاری مشترک به منظور هم افزایی و همسو کردن فعالیت‌ها و منابع و ظرفیت‌های سازمان‌های ذی مدخل برای روان سازی ترافیک و افزایش ایمنی عبور و مرور هر ساله اقدام به اجرای طرح‌های مشترک ترافیکی مانند طرح‌های تابستانی، زمستانی، اربعین حسینی و طرح نوروزی با سایر سازمان‌های دخیل در امر ترافیک می‌نماید.

وی افزود: در سال‌های اخیر با تلاش و اقدامات مجدانه پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط با ترافیک شاهد ارتقا انضباط ترافیکی و افزایش سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه و رشد فرهنگ ترافیک در کشور هستیم.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اقدامات پلیس برای گسترش فرهنگ ترافیکی در جامعه، اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی و اساسی پلیس برای گسترش و بسط انضباط ترافیکی بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات موجود به خصوص رسانه‌های ارتباط جمعی و به ویژه رسانه ملی، جلب مشارکت گروه‌های مرجع و اقشار مختلف در امر ارتقا فرهنگ ترافیک، استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های جدید برای کنترل رفتار رانندگان به ویژه رانندگان ناوگان مسافری و استفاده از ظرفیت بسیار خوب فضای مجازی (راه اندازی کمپین‌های مرتبط با تصادفات و آثار سو آن بر جامعه) بوده که به حمدلله آثار و نتایج قابل قبولی در بر داشته است.

سردار هادیان فر ادامه داد: نتیجه اهم فعالیت‌های ما در غالب کاهش تصادفات و کشته‌های حوادث رانندگی متبلور گشته به طوری که تعداد کشته‌های رانندگی از ۲۷ هزار و ۷۶۰ نفر در سال ۸۴ به ۱۶ هزار و ۲۰۱ نفر در سال ۹۶ تقلیل یافته که تعداد ۱۱ هزار و ۵۹۹ نفر معادل ۴۱.۶ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به تولید بیشتر خودروها نسبت به سالهای گذشته از سوی خودروسازان گفت: این آمار در حالی است که در این بازه زمانی تعداد خودروهای کشور بیش از ۱۸۶ درصد و تعداد موتورسیکلت‌ها ۱۵۴ درصد و دارندگان گواهینامه رانندگی بیش از ۱۱۸ درصد رشد داشته و این در حالی است که همچنان با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سفرها در سطح کشور روبرو هستیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خاطرنشان کرد: اما آمار جانباختگان به طور متوسط روزانه حدود ۴۴ نفر و مصدومین حدود ۹۲۰ نفر، همچنان آمار بالایی است. تا جایی که مقام معظم رهبری و فرمانده معزز کل قوا حوادث رانندگی را به عنوان دغدغه خود مطرح نمودند و فرموده اند «یکی از غصه‌هایی که همیشه در دل من وجود دارد غصه این تلفات سفرهاست خصوصاً در ایام عید» و معظم له در دیدار مسئولان ستاد تسهیلات نوروزی در سال ۱۳۹۲ امر فرمودند «هر چه ممکن است تلاش را بیشتر کنید و واقعاً حوادث را، سوانح را به حداقل ممکن برسانید». بنابراین این تعداد کشته سوانح شایسته کشور ما نیست و بایستی با تلاش بیشتر و رفع موانع و مشکلات موجود و تقویت نقاط قوت برای ارتقا امنیت ترافیکی و کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی ناشی از آن بیش از پیش بکوشیم.

سردار هادیان فر با اشاره به درآمد ناخالص ملی که صرف هزینه تصادفات جاده‌ای می‌شود، تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که سالانه نزدیک ۷ درصد از درآمد ناخالص ملی کشور صرف هزینه تصادفات رانندگی می‌شود که می‌توان با برنامه ریزی مناسب و فراهم نمودن امکانات و بر طرف کردن برخی از مشکلات و موانع فرارو، سوانح و حوادث رانندگی را سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داد.

وی افزود: تجربه نشان داده است که می‌توان با اقدامات مفید و مؤثر و رفع کاستی‌ها و تنگناهای موجود و تقویت و افزایش توان دستگاه‌های متولی در امر ترافیک و ایجاد وفاق، همدلی و همراهی بین بخشی و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و موازی بر مشکلات موجود فائق آمد.

سردار هادیان فر تأکید کرد: باید بدانیم توفیقات بیشتر در این زمینه نیازمند یک استراتژی ملی و اجرای برنامه‌های مدون میان مدت و بلندمدت است که لازمه آن عزم جدی همه دولتمردان و سازمان‌ها و نهادهای دخیل در موضوع ترافیک است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به محورهای اثرگذار بر تصمیمات پلیس راهور در تمام محورهای عملیاتی خود، تصریح کرد: یکی از محورهای اثرگذار برای نیل به این مهم ایجاد هم افزایی برای استفاده بهتر و بهینه‌تر از ظرفیت‌ها و امکانات سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط به موضوع ترافیک در کنار توان و آمادگی عملیات پلیس است. نماد این هم افزایی اجرای رزمایش ترافیکی نوروز سال ۹۸ است که همه ما امروز شاهد آن هستیم.

وی ادامه داد: با شعار ترافیکی پرهیز از خطر- آرامش در سفر در سراسر کشور طرح ترافیکی نوروز سال ۹۸ از روز ۲۵ اسفندماه ۹۷ آغاز و تا پایان روز ۱۷ فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

سردار هادیان فر با اشاره به مشارکت پلیس راهور با تمامی پرسنل، کارکنان و تجهیزات خود در این رزمایش گفت: پلیس راهور ناجا با حضور ۳۵ هزار نفر نیرو و با مشارکت بیش از ۶۵ هزار نفر نیرو از سایر دستگاه‌های دیگر و بیش از ۱۰ میلیون نفر همیار پلیس، ۸۰۰ هزار نفر فرهنگیار ترافیک معلمین عزیز و ۱۰۰ هزار نفر بازرس نامحسوس مردمی، طرح نوروزی سال ۹۸ را انشاالله و با توکل به خدا متعال و توسل به ائمه اطهار با آمادگی کامل آغاز می‌نماید.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: پلیس راهور با آغاز طرح نوروزی سال ۹۸ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید شامل دو هزار دستگاه دست افزار موبایلی ثبت تخلفات، ۱۲۰۰ ردیاب لحظه‌ای برای کنترل گشت‌های پلیس راه و راهور و هزار دستگاه دوربین البسه، ۱۳۰۰ دستگاه خودرو کمکی از سایر رده‌های ناجا و همچنین بهره گیری از ۴۵۰۰ نیروی کمکی برای کنترل رفتار رانندگان پرخطر استفاده می‌شود.

کد مطلب 4566887

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