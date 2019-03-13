به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدکمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا صبح امروز در حاشیه رزمایش مشترک نوروزی سازمان‌های مرتبط با سفر اظهار کرد: بر اساس ابلاغی که صورت گرفته، پلیس خودروهایی که بالای یک میلیون تومان جریمه دارند را از ۲۸ اسفند تا ۱۷ فروردین به علت بالا بودن جریمه متوقف (توقیف) نخواهند کرد.

وی افزود: تمام خودروهایی که به علت تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف هستند، رانندگانشان می‌توانند با پرداخت جریمه از ۲۵ اسفند به پارکینگ‌ها مراجعه و خودرویشان را ترخیص کنند.(یعنی مدت توقیف آنها بخشیده می‌شود)

سردار هادیان فر تصریح کرد: ۱۴ هزار و ۸۰۰ کشته امسال در جاده‌های کشور داشتیم که بسیار ناراحت کننده است و تلاش می‌کنیم با نظارت بیشتر این آمار را کاهش دهیم.

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