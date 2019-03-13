تهدید به جلب مدیرعامل استقلال جواب داد/ چک انتقال تبریزی پاس شد!

به گزارش خبرنگار مهر در حالی که مسئولان باشگاه ذوب آهن روز گذشته اعلام کرده بودند در صورت پاس نشدن چک انتقال مرتضی تبریزی به استقلال از سوی امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال پاس نشود، حکم جلب وی صادر می‌شود، امروز مسئولان استقلال این چک را پاس کردند.

باشگاه ذوب آهن اوایل این فصل مرتضی تبریزی را با هدف درآمدزایی به باشگاه استقلال فروخت اما در ادامه پاس نشدن چک‌های باشگاه استقلال و تعویق در این موضوع، اعتراض باشگاه ذوب آهن را در پی داشت تا جایی که سعید آذری مدیر عامل باشگاه ذوب آهن حتی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد در صورتی که چک استقلالی‌ها تا پایان وقت اداری امروز (چهارشنبه) پاس نشود، حکم جلب قطعی را می‌گیرد.

تهدیدات ذوبی ها خیلی زود جواب داد و آخرین چک تبریزی از سوی باشگاه استقلال صبح امروز چهارشنبه و پیش از پایان آخرین مهلت استقلالی‌ها پاس شد تا سعید آذری به نوعی مچ مدیرعامل استقلال را در این پرونده بخواباند.

آذری تأکید کرده بود که تا ریال آخر این پول را همانند پرونده پرسپولیس از استقلالی‌ها می‌گیرد و به مدیران استقلال هشدار داده بود وی را مقابل هواداران آبی‌ها قرار ندهد.

این در شرایطی است که باشگاه استقلال همچنان در پرونده انتقال داریوش شجاعیان از باشگاه گسترش درگیری‌هایی دارد و پرونده دو باشگاه به خاطر پاس نشدن چک‌های باشگاه استقلال در کمیته تعیین وضعیت به سر می‌برد.