به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز چهارشنبه در جلسه مجتمع‌های گلخانه‌ای و همچنین ستاد آبیاری نوین استان اظهار کرد: امسال در بخش کشاورزی شاهد اتفاقات خوبی بودیم و بیش از ۷۰ درصد تسهیلات پرداخت اشتغال روستایی در حوزه کشاورزی بوده است.

وی، ایجاد مجتمع‌های گلخانه‌ای و راه اندازی سامانه‌های نوین آبیاری از مهمترین اولویت‌های کاری استان دانست.

حبیبی یادآور شد: پیشرفت در اجرای مجتمع‌های گلخانه‌ای و همچنین ستاد آبیاری نوین در استان رضایت بخش بوده و از مدیر و کارکنان تلاشگر جهادکشاورزی استان تشکر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: سال آینده باید فرهنگ جدیدی در جهت گسترش و توسعه مجتمع‌های گلخانه‌ای آغاز شود و سیستم بانکی نیز باید در این زمینه همراهی بیشتری داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: ورود علم و دانش به بخش کشاورزی لازم و ضروری است و باید زیرساخت‌های توسعه مجتمع‌های گلخانه و سامانه نوین آبیاری در سال ۹۸ فراهم شود و بانک‌ها نیز ملزم به همراهی هستند و هیچ بهانه‌ای در این موضوع قابل قبول نیست.