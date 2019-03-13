برخورد مسئولان با مردم محبت آمیز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی نعمت زاده، صبح امروز در جلسه ویژه اخلاق کارگزاران و رؤسای ادارات با اشاره به نامه ۵۳ امیرالمومنین به مالک اشتر ابراز داشت: امروز برخی از کارشناسان سیاسی و جامعه شناسی در عرصه بین المللی به عنوان منشور عدالت بشری و انسانی از آن یاد می‌کنند.

وی افزود: امام علی (ع) بعد از توصیه به تقوا، به ۶ صفت مدیر و مسئول مسلمان و حکومت الهی اشاره فرموده و تاکید کردند: ای مالک بهترین ذخیره، عمل توست و سعی کن مالک نفس خود باشی.

این استاد حوزه علمیه بر ضرورت مبارزه با نفس تاکید کرد و گفت: حضرت امیر فرمودند: ای مردم از هوی و هوس‌های خود بترسید همانگونه که از دشمنان خود می‌ترسید و بدانید که زبان و هوی و هوس بدترین دشمن انسان است.

امام جمعه مرند با بیان اینکه جهاد اکبر مبارزه با نفس است، عنوان کرد: هوی و هوس می‌تواند در تصمیم مدیران نیز تأثیرگذار باشد و یک عمر خدمت بی منت مدیران را در یک لحظه بر باد دهد.

حجت الاسلام نعمت زاده اذعان داشت: حضرت امیر فرمودند ای مالک باید رحمت و لطف به مردم شعار تو باشد، باید با تمام وجود به مردم رحم کرد، در حکومت و مدیریت حق مدار و الهی اصل بر محبت و رحمت است و همه قوانین حکومتی باید بر محور رحمت باشد.

وی با اشاره به آیه ۳ سوره شعرا خاطرنشان کرد: مدیریت و هدایت مردم بر اساس رحمت و مهرورزی یک هنر اساسی است که هر کسی نمی‌تواند از آن بهره مند باشد جز مدیری که بر نفس خود مسلط بوده و خداوند را ناظر اعمال خود بداند.

امام جمعه مرند تاکید کرد: در فرهنگ و حکومت الهی، مردم اصل هستند و رضایت خداوند در رضایت بندگان صالح خداست.

حجت الاسلام نعمت زاده در ادامه با اشاره به محبوبیت امام خمینی (ره) اظهار داشت: بیش از ۱۰ میلیون نفر در مراسم خاکسپاری رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضور داشتند و این محبوبیت به این دلیل بود که در حکومت ایشان فرقی بین این و آن نبود.

وی با اشاره به فرموده امام علی (ع) که مسئولیت برای هیچ کسی صلاحیت ندارد، اظهار داشت: مسئولین نباید نسبت به مردم غضب کنند بلکه باید با مردم مهربان باشند، محبت و رحمت در حکومت علوی، زیربنای حکومت است.