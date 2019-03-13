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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۰۹

رئیس سازمان مدیریت بحران:

استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در زمان وقوع حوادث یک اصل اساسی است

استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در زمان وقوع حوادث یک اصل اساسی است

قزوین- معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و پیشگیری و ساماندهی مسائل و معضلات حوزه مدیریت بحران یک اصل اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور روز چهارشنبه وارد استان قزوین و مورد استقبال زاهدی استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در بدو ورود به همراه زاهدی استاندار و جمعی از مدیران از پایگاه هوانیروز شهید امینی آبیک بازدید کرد.

معاون وزیر کشور در این دیدار اظهار کرد: پایگاه هوا نیروز شهید امینی آبیک می‌تواند به عنوان یک مرکز پشتیبان ملی مطرح و مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: ارتباط ستاد مدیریت بحران با نیروهای مسلح یک ارتباط نزدیک و تنگاتنگی است که باید تداوم و تقویت شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: براساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و پیشگیری و ساماندهی مسائل و معضلات حوزه مدیریت بحران یک اصل اساسی است.

وی افزود: اعتقاد و جهت گیری ما در حوزه مدیریت بحران این است که از ظرفیت نیروهای مسلح به دلیل برخورداری از نظم و انضباط و سیستم فرماندهی به خوبی می‌توان در مقابله، مدیریت و کنترل حوادث با کارایی و نتایج بهتر استفاده کرد.

نجار گفت: در بسیاری از کشورها در زمان مقابله و مدیریت سوانح و حوادث ابتدا از روش قرنطینه کردن استفاده می‌کنند و سپس سعی می‌کنند با استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای امداد و نجات بهره بگیرند.

بازدید از چند طرح و پایگاه امداد و نجات، شرکت در جلسه شورای مدیریت بحران استان و حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیمای مرکز قزوین از جمله برنامه‌های رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در سفر یکروزه به استان قزوین است.

کد مطلب 4566931

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