به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در هفته دوم هم برای تیم‌های غرب آسیا به پایان رسید و تعدادی از بازی‌های شرق آسیا هم انجام شد. آنچه در این فصل از مسابقات مشهود است باز هم رقابت بازیکنان غیر آسیایی برای به دست آوردن عنوان آقای گلی این مسابقات است.

«گرازیانو پله» مهاجم تیم «شاندونگ لیونگ» چین با ۴ گل زده در دو بازی در صدر جدول گلزنان قرار دارد. این بازیکن ۳۳ سال سن دارد و با پیراهن شماره ۹ برای تیم چینی بازی می‌کند و در دو بازی نخست آنها ۴ بار موفق به گلزنی شده است.

پس از این مهاجم ایتالیایی هم یک مهاجم برزیلی به اسم «ادگار داسیلوا» بازیکن تیم «دانجو» کره جنوبی با ۳ گل، دومین گلزن برتر آسیا می‌باشد. این بازیکن هم با پیراهن شماره ۹ برای تیمش بازی می‌کند و ۳۲ سال سن دارد.

هیچ بازیکن ایرانی در پایان هفته دوم نتوانسته بیشتر از یک گل به ثمر برسانند.