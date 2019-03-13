جوانان با قرآن مأنوس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در پایان درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار کرد: بر طبق آیات و روایات حاملان و حافظان قرآن غرق در رحمت خداوند هستند.

وی گفت: حفظ قرآن برای انسان نورانیتی می‌آورد و موجب می‌شود تا راه را گم نکند و در مسیر حق قدم بردارد.

این مرجع تقلید جوانان را به قرائت و حفظ قرآن توصیه کرد و گفت: جوانی که با قرآن مأنوس است نسبت به جوانی که با قرآن آشنا نیست کم‌تر دنبال گناه می‌رود.

وی بیان کرد: خوب است تا انسان در هر ماه یک قرآن را ختم کند و اگر در دوران جوانی هر روز یک جز قرآن خوانده شود عمده آیات در ذهن خواهد ماند.

آیت الله سبحانی با تأکید بر حفظ قرآن خصوصاً آیات الاحکام عنوان کرد: فقیه باید همه آیات احکام در دستش باشد و به آن‌ها اشراف داشته باشد که اگر اینگونه نباشد فقه ما ناقص است.

وی با اشاره به اینکه محور کتاب الله است، افزود: به حفظ قرآن اهتمام داشته باشید خصوصاً سوره‌های کوچک و د ر نماز آن‌ها را بخوانید که نورانیتی برای انسان به همراه دارد.