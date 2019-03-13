سفرهای نوروزی؛ چگونه سفر کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در حال حاضر و با توجه به نزدیک شدن به سال جدید و تعطیلات نوروزی فرصتی خوبی برای مردم فراهم شده تا به سفر بروند اما با توجه به همان اتفاقاتی که مردم را خسته کرده، امکان رفتن به سفرهای خارجی برای بسیاری از مردم سخت شده و تقریباً بیشتر افراد به دنبال سفرهای داخلی هستند.

خیلی‌ها تصمیم گرفتن تا تجربه‌ی تازه‌ای از جاذبه‌های گردشگری ایران کسب کنند و به شهرها و حتی روستاهایی برن که تا به حال نرفتن. سفرهای نوروزی با قطار یا هواپیما و یا اتوبوس؟ می‌خواهیم توی این نوشته درباره این موضوع صحبت کنیم!

بلیط مناسب سفر راحت!

شمال ایران یکی از محبوب‌ترین مقاصد گردشگری برای تمام ایرانی‌ها محسوب میشه هر سال تعطیلات عید و تابستون مردم ایران به خصوص تهرانی‌ها با اتوبوس و خودروی شخصی و قطار به دل جاده میزنن و به شمال ایران سفر می کنن.

خیلی‌های دیگه هم که وقت کم‌تری دارند و میخوان جور دیگه ای از سفر لذت ببرن با هواپیما به سفر میرند اما چیزی که سفر رو دلچسب می کنه خاطراتی که از اوهن سفر به جا می مونه، فرقی نداره که با اتوبوس به سفر بری یا قطار هر کدوم مزه‌ی خودش رو داره، مثلاً همین قطار خودش عالمی داره، احتمال زیاد اگر از بیشتر ایرانی‌ها بخوای که یه خاطره از قطار برات تعریف کنن.

اولین چیزی که به ذهنشوتن میرسه شکل و ظاهر بلیط قطار در سال‌های گذشته بود و این خاطره با یه سفری به مشهد همراه میشه، بلیط قطار کوپه، سه نفره و چهار نفره همه و همش حال و هوای خاصی داره، خیلی‌ها که موفق به خرید بلیط قطار نمی‌شدن مجبور بودن بلیط لحظه‌ی آخری قطار رو با چند نفر دیگه شریک بشن و یک مسیر ۱۲ ساعته یا شایدم ۲۴ ساعت رو با یک غریبه هم سفر بشن، خیلی‌ها تو این مسیر باهم دوستای صمیمی می‌شدن و خیلی‌های دیگه هم کل مسیر رو سکوت می‌کردن و تمام ۲۴ ساعت رو هیچ حرفی نمی‌زدن.

یکی دیگه از سفرهای هیجان انگیز و باحالی که هست سفر با اتوبوسه که اتوبوس هم ویژگی‌های مشترک زیاد با قطار داره، یکی از پرطرفدارترین بلیط‌های اتوبوس، بلیط اتوبوس تهران و چالوس، وقتی که اتوبوس از جاده‌ی پر پیچ و خم چالوس رد میشه و منظره‌های حیرت انگیز چالوس رو می‌بینی امکان نداره که دلت بخواد بجای سفر با اتوبوس با هواپیما به شمال ایران سفر کنی، اما برای سفر به جنوب و شرق سفر با هواپیما طرفداران خیلی بیشتری داره، معمولاً کسانی که خیلی عجله دارند و فرصت زیادی برای سفر ندارند هواپیما رو انتخاب می‌کنند.

خیلی سریع یک بلیط هواپیما می‌خرند و به سمت مقصدشون حرکت می‌کنند، اگر شما جز این دست هستید بهتون پیشنهاد می‌کنیم که ترکیبی از هر سه اینها رو انتخاب کنید مثلاً با یک بلیط اتوبوس بگیرید و به یک شهر نزدیک سفر کنید بعد از اون برای مقصد بعدی بلیط قطار رو رزرو کنید و در نهایت برای برگشت که حسابی خسته شدید یک بلیط هواپیما می تونید بگیرید و خیلی سریع به خونه برگردید.

بلیط رو از کجا بخرم؟

این روزها راه‌های مختلف و زیادی برای خرید بلیط اتوبوس، هواپیما و قطار وجود داره، سایت‌ها و اپلیکیشن های زیادی هستند که می‌تونید از اونها بلیط سفرتون رو بخرید اما یک سایت معتبر که کارتون رو خیلی راحت میکنه و تقریباً هیچ مسیر و مقصدی وجود نداره که بلیطش رو نداشته باشه وب سایت خرید آنلاین بلیط مستربلیط است که خیلی راحت می‌تونید مقصد، مبدا، تاریخ و هزینه‌ی مورد نظرتون رو وارد کنید و بلیط هواپیما، بلیط قطار و بلیط اتوبوس رو از اون خریداری کنید با خیال راحت به سفر نوروزیتون برید.

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