اولویت باید تیم امید باشد/تمام امکانات کی روش را به کرانچار بدهند

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شانس موفقیت این تیم در مرحله مقدماتی قهرمانی زیر ۲۳ ساله‌های آسیا گفت: برای اینکه بخواهیم تیم فوتبال امید را مورد ارزیابی قرار دهیم باید دو فاکتور را در نظر گرفت.

مربی اسبق تیم فوتبال امید ایران ادامه داد: اولین فاکتور بحث انتخاب است. اینکه مربی، بازیکن و مدیر اجرایی تیم با چه متر و معیاری انتخاب شده اند. مورد دوم هم تنظیم عملکرد تیم امید برای کسب موفقیت است.

وی درباره انتخاب زلاتکو کرانچار و اردوهای تیم امید تصریح کرد: ایشان شناخت خوبی از فوتبال ایران دارد اما کارنامه‌ای در سطح موفقیت تیم‌های پایه ندارد. آقای کرانچار فعالیتی در زمینه رده پایه نداشته است. کار در این حوزه، علم تخصصی می‌خواهد و باید متخصصین امر را انتخاب کرد.

محمدی درباره میزان حمایت فدراسیون فوتبال از تیم امید افزود: در این زمینه اشکالاتی وجود داشته است اما الان باید تمرکز لازم را تنها روی بازی‌های دور مقدماتی گذاشت. به نظرم تیم امید مشکلی برای صعود از این گروه که بازی‌هایش فروردین ماه در تهران برگزار می‌شود نخواهد داشت. فدراسیون فوتبال باید در سال ۹۸ اولویت خود را تیم امید بگذارد. تمام امکاناتی که سال گذشته در اختیار بزرگسالان بود را به کرانچار بدهد تا او بتواند تیمش را تمام و کمال آماده کند.

وی درباره بازیکنان فعلی امیدها تصریح کرد: تیم امید فوتبال ایران باتجربه‌ترین بازیکنان را در بازی‌های بین المللی دارد. یونس دلفی، امید نورافکن و رضا شکاری مهره‌های تأثیرگذاری هستند که خواهند توانست راه را برای صعود به المپیک هموارتر از همیشه کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: شرایط فعلی فوتبال ایران به گونه‌ای است که تیم امید می‌تواند پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان باشد. بنابراین لازم است تا آنها را به درستی پرورش داد.