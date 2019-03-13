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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۵۱

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل به مهر خبر داد؛

صادرات ۳۷ میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی/یک سوم صادرات با تعاونی‌ها

صادرات ۳۷ میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی/یک سوم صادرات با تعاونی‌ها

اردبیل - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: صادرات ۳۷ میلیون دلاری شرکت‌های تعاونی اردبیل بیانگر اهمیت فعالیت این قبیل از شرکت‌ها از بعد اقتصادی و ارز آوری است.

قاسم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح صادرات انجام پذیرفته شرکت‌های تعاونی اردبیل به کشورهای همسایه پرداخت و افزود: کشورهای عراق، گرجستان، قطر، روسیه و جمهوری آذربایجان عمده کشورهای مقصد کالاهای اردبیل در صادرات شرکت‌های تعاونی هستند.

رحیمی با عنوان اینکه تعاونی‌های ۲۵۶ آرتا جوجه، آذر ساروج سبلان، آرتا نوین سرام و زربافت از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات این استان هستند، افزود: صادرات مرغ، سرامیک، بلوک سبک اتو کلاو و پتو از عمده محصولات صادراتی استان است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل یادآور شد: با توجه به صادرات ۹۲ میلیون دلاری استان در سال جاری مشخص می‌شود که بیشتر از یک سوم صادرات کل استان سهم شرکت‌های تعاونی می‌باشد.

رحیمی یادآور شد: هم اکنون هزار و ۷۵۰ شرکت تعاونی در استان در حال فعالیت هستند که از این تعداد به ترتیب صنعت کشاورزی، خدمات و صنعت بیشترین نوع خدمات را به خود اختصاص دادند.

وی از افزایش شرکت‌های تعاونی و گرایش مناسب به این بخش در استان خبر داد و تصریح کرد: ۱۳۲ عنوان شرکت تعاونی جدید نیز در سال جاری ثبت و به چرخه اقتصاد وارد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل توجه به بخش تعاونی‌ها را از جمله مهمترین ضرورت‌های موجود جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب و کار دانست و افزود: با حمایت و ایجاد انگیزه در بین جامعه هدف سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی می‌تواند بسیار بالاتر از حد کنونی باشد.

کد مطلب 4566965
محمد میرزایی ناطق

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