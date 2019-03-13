ارائه گزارشی از ایجاد «مدرسه حکمرانی شهید بهشتی» به رهبرانقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دورۀ آموزش تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «ارتقا مهارت‌های حکمرانی ویژه استانداران کشور» با حضور ۱۸ نفر از استانداران سراسر کشور و با همکاری معاونت سیاسی امنیتی وزارت کشور برگزار شد.

دوره‌های مدرسه حکمرانی شهید بهشتی که با هدف آشنایی مدیران عالی کشور با مسائل علمی و نحوه مدیریت در شرایط مختلف طراحی می‌شود به صورت پودمانی و مبتنی بر روش کارگاهی است و در آن‌ها آموزش‌ها مبتنی بر مطالعات موردی و نیز یادگیری بر اساس بازی است.

در آغاز این دوره، سردار احمد وحیدی، رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، با حضور در مراسم آغاز دوره به استانداران خوش‌آمد گفت و ضمن تأکید بر اهمیت آموزش دوره‌های حکمرانی، با اشاره به شرف‌یابی محضر مقام معظم رهبری در اوایل سال جاری گفت: در این ملاقات، ایجاد و راه‌اندازی مدرسۀ حکمرانی در دانشگاه به استحضار ایشان رسید و معظم‌له ضمن موافقت با تشکیل مدرسۀ حکمرانی در رهنمود خود فرمودند این کار، بحث خوبی است، به طور کامل پیگیری شود.

سپس دوره با جلسات آموزشی توسط اساتید تعیین شده در قالب سمینار علمی و کارگاهی آغاز شد. ابتدا ذوالفقاری وظایف استانداران در حوزه‌های مختلف استان از جمله در حوزه امنیت را مطرح کرد و با اشاره به اسناد بالادستی، به تشریح قوانین و مقررات مرتبط با وظایف استانداران پرداخت.

ذوالفقاری با ذکر مثال‌های کاربردی و تجربی در دوره‌های مختلف اداره کشور، توجه به مجموعۀ قوانین و مقررات را حیاتی دانسته و بر اهمیت تصمیم‌گیری، عملکرد و پاسخگویی بر اساس مقررات جاری کشور تأکید کرد.

در ادامه کلانتری کار خود را با مطالعۀ مواردی که عملاً توسط استانداران در دوره‌های مختلف تجربه شده شروع کرد و ضمن طرح ۴ مسئله جاری برای استانداران، از آن‌ها خواست راهکارهای خود را ارائه کنند.

بدین منظور استانداران در قالب چهار تیم کاری، سازماندهی شده و ضمن بحث و گفتگو، پیشنهادات خود را جمع‌بندی و مطرح کردند. در نهایت، راه‌حل‌های ارائه شده از سوی سرتیم هر گروه در حضور آقایان ذوالفقاری و کلانتری به‌عنوان اساتید این بخش، تجزیه و تحلیل شد و اشکالات تذکر داده شد.

آخرین مدرس این نشست، حجت‌الاسلام عابدی بود که مطالب خود را پیرامون حکمرانی اسلامی، حقوق و تکالیف متقابل حکمرانان و مردم و نیز حکمرانی استانی ارائه کرد.

وی گفت: مردم سه چیز از والی انتظار دارند که عبارتند از امنیت، عدالت و معیشت.

حجت‌الاسلام عابدی موضوع امنیت را از واجبات امر حکمرانی و پیش‌نیاز دو امر دیگر دانست و با ذکر مثال‌هایی از دوران حکمرانی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) از استانداران خواست با درایت و اخلاص در بهبود امر مردم بکوشند.

مهدی غضنفری، رئیس مدرسه حکمرانی شهید بهشتی نیز در خاتمه این دوره آموزشی یک روزه ضمن تشکر از همکاری وزارت کشور در برگزاری این دورۀ مهم، از اساتید و استانداران شرکت‌کننده قدردانی کرد.

وی گزارشی از وضعیت مدارس حکمرانی در دنیا ارائه داد و اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ مدرسۀ حکمرانی در سطح جهان وجود دارد.

وی همچنین بر ضرورت تجربه‌نگاری و تحلیل عملکرد مسئولین نظام در دوران ۴۰ سال گذشته تأکید کرده و آمادگی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی را برای مستندسازی و تحلیل آن‌ها جهت ارائه به حکمرانان فعلی و آینده برای دستیابی عملکردی بهتر اعلام کرد.