به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح چهارشنبه در آئین افتتاح دو نیروگاه خورشیدی در دشتی با بیان اینکه از سرمایه‌گذاری برای تولید برق خورشیدی در استان حمایت می‌کنیم، اظهار داشت: اقدامات ارزشمندی در سطح شهرستان در حوزه انرژی خورشیدی صورت گرفته به طوری که تاکنون ۷۰ درصد نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرستان احداث شده است.

وی با تاکید بر تسهیل در امر سرمایه‌گذاری افزود: دستگاه‌های مرتبط در فرایند سرمایه‌گذاری باید شرایط را تسهیل و تسریع کنند.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر ظرفیت خوبی در توسعه طرح‌های نیروگاه خورشیدی با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی دارد که انتظار داریم اراضی مناسب برای نیروگاه خورشیدی شناسایی کنند.

گراوند با تشکر از شرکت توزیع نیروی برق و سرمایه‌گذار ایجاد نیروگاه خورشیدی خورموج خاطرنشان کرد: این سرمایه‌گذاری موفق سبب رونق و انگیزه آفرینی برای سایر سرمایه‌گذاران می‌شود.

در این مراسم دو واحد نیروگاه برق خورشیدی در شهرستان دشتی با ظرفیت تولید ۲۰۰ کیلو وات برق خورشیدی در شهرک صنعتی خورموج شهرستان دشتی افتتاح شد.

این دو واحد نیروگاه برق خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۲۴ میلیارد ریالی بخش خصوصی احداث شده است.