بیانیه گام دوم انقلاب مسیر پیشرفت همه جانبه کشور است

مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: جامعه پردازی و خودسازی از جمله محوری‌ترین اهداف بیانیه گام دوم انقلاب بوده که در گام نخست انقلاب نیز وجود داشته و باید هم اکنون نیز با نهایت دقت و کیفیت تداوم داشته باشد.

وی با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی وارد دومین مرحله خود شده است، افزود: از دیگر اهداف مهم بیانیه گام دوم انقلاب جهانی شدن آن است که برای تحقق آن آماده سازی نسل جدید یک اولویت محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل یادآور شد: انتشار بیانیه گام دوم انقلاب در تمامی محافل فرهنگی باید به یک ضرورت اساسی تبدیل شود تا با تبیین اهمیت و چگونگی عمل به آن با اراده و عزمی استوار مسیر باصلابت ترسیم شده از سوی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را در ظلم ستیزی و حفظ عزت و استقلال کشور تداوم بخشیم.

ستوده بر ضرورت همراهی نسل جدید و آشناسازی هر چه بیشتر آنان با انقلاب اسلامی تاکید کرد و ادامه داد: تمامی نهادهای فرهنگی و آموزشی از جمله مدارس و دانشگاه‌ها باید در ارائه آموزش‌های لازم و آشناسازی بیشتر جوانان با اهداف و چگونگی عمل به بیانیه گام دوم انقلاب، نسل سوم و چهارم را یاریگر باشند.

به گفته وی بیانیه گام دوم انقلاب خط بطلانی بر تلاش بی نتیجه دشمنان خواهد کشید تا زمینه واقعی امید و نشاط در جامعه فراهم شده و مقابله جدی با یأس و ترس واهی ایجاد شده توسط استکبار انجام پذیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به اهمیت و حساسیت این بیانیه اشاره کرد و یادآور شد: این بیانیه باید به یک سند و منشور کاملاً عملیاتی تبدیل شده و به عنوان یک فرهنگ لازم الاجرا مبدل گردد.