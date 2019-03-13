ایران اسلامی آماده ورود باصلابت در گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام محمدرضا پورمحمدی آمده است:

شهادت، عزت ابدی است و شهدا، طلایه‌داران عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی هستند. بی‌گمان شهیدان سرافراز حق بزرگی بر گردن ملت ما دارند و نظام جمهوری اسلامی، امانت گران‌بهای این عزیزان است.

به برکت خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم است که امروز، ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف بر قلل رفیع افتخار ایستاده و آماده ورود باصلابت در گام دوم انقلاب است.

نام‌گذاری ۲۲ اسفند ماه سالروز تأسیس بنیاد شهید به فرمان حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز «بزرگداشت شهدا» فرصت مغتنمی است برای بازخوانی و یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدانی که با تقدیم جان خویش به آستان حضرت دوست، عزت و سربلندی را برای ما به ارمغان آوردند.

بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، همواره مورد تأکید امام راحل و رهبر معظم انقلاب بوده و وظیفه سنگینی بر دوش همه ماست.

اینجانب ضمن ادای احترام به روح پاک و مطهر تمامی شهدای انقلاب اسلامی و ارج نهادن به صبر و شکیبایی خانواده‌های بزرگوار آنان، امیدوارم با بهره‌گیری از روش و منش شهدا، شاهد رشد، توسعه و عزت روزافزون میهن اسلامی باشیم.