همسران و مادران ۱۱۸ شهید شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه خورموج صبح چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از دست اندرکاران برگزاری این همایش تقدیر کرد و اظهار داشت: شهدای والامقام با رشادت و فداکاری اقتدار در مقابل دشمنان ایستادگی کردند.

حجت‌الاسلام عبدالحسین مصلح با بیان اینکه امنیت و اقتدار ایران مدیون خون پاک شهدا هستیم تاکید کرد: تکریم و قدردانی از خانواده معظم شهدا وظیفه همگانی است.

امام جمعه خورموج با بیان اینکه فلسفه برگزاری این همایش‌ها نهادینه کردن روحیه شهادت طلبی است، یادآور شد: پدران و مادران با دست رنج خود و لقمه حلال فرزندان را تربیت کردند و امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی به آنها افتخار می‌کند.

وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم راه شهدا و انقلاب را ادامه بدهیم و توکل بر خدا و پیرو امام راحل و منویات و رهبر معظم انقلاب باشیم.

در پایان نیز با هدایایی از ۱۱۸ خانواده شهید شهرستان دشتی تجلیل به عمل آمد.