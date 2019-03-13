به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر حمید اکبری قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: فهرست جدید دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ منتشر شد.

وی گفت: با بررسی‌های کارشناسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نظر گرفتن سه نظام رتبه بندی معتبر بین المللی شانگهای، تایمز و QS فهرست دانشگاه‌های خارج از کشور مورد تأیید وزارت بهداشت جهت ورودی‌های سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ در رشته‌های مرتبط با علوم پزشکی مشخص و اعلام شده است.

اکبری افزود: این فهرست سالیانه مورد بازبینی و بازنگری قرار گرفته و در سال تحصیلی مذکور صرفاً دانشگاه‌های موجود در این لیست جهت ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور مورد تایید است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه هفتادمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، امکان انتقال دانشجویان به داخل کشور که از ابتدای سال ۲۰۱۹ (۱۱ دی ۱۳۹۷) تحصیل خود را در یکی از دانشگاه‌های مورد تایید خارج از کشور آغاز کرده اند، ممنوع شده و صرفاً در صورت اتمام تحصیل این افراد، مدارک صادره طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی است.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد: کالج‌های وابسته به دانشگاه اصلی نامبرده شده در لیست و شعب آن در سایر دانشگاه‌ها مورد تایید نبوده و مدارک صادره از آنها قابل ارزشیابی نیست.

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