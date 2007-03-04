اجازه نمی دهیم منافع باشگاهی به منافع ملی لطمه بزند / استقلال باید از حق خودش در فیفا دفاع کند

نایب رئیس فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : انتظارما از تمامی باشگاهها این است تا درشرایط حساس کنونی منافع ملی را ارجح بر منافع باشگاهی قلمداد کنند و با حمایت ازتیم امید شرایطی را فراهم کنند تا این تیم پس ازسالها به المپیک راه یابد که طبعا تحقق چنین امری موجب رشد فوتبال کشوردرتمامی زمینه ها خواهد شد.



افتخاری درخصوص در اختیار قرارندادن برخی ازبازیکنان امید ازسوی باشگاهها اظهار داشت : ما انتظارداریم این مشکل از طریق مذاکره با مدیران باشگاهها مرتفع شود و با تعامل و تفاهم باشگاهها با تیم ملی همکاری کنند ولی درصورتی که به هردلیل باشگاهها نخواهند بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قراردهند طبق آئین نامه لیگ برتربازیکنان متخلف محروم و باشگاههای آنها نیزبه پرداخت جریمه محکوم خواهند شد .



وی با بیان اینکه این مسئله نگرانی هایی را ازسوی سرمربی تیم امید به همراه داشته است، تصریح کرد : در صحبتی که با آقای بگوویچ داشتم ایشان ازعدم همکاری باشگاهها گله مند بودند و اعتقاد داشتند دراین شرایط نباید این مسئله باعث ازبین رفتن تمرکز ذهنی کادرفنی و بازیکنان تیم امید شود که به ایشان اطمینان خاطر دادم با همکاری باشگاهها این مشکل مرتفع خواهد شد .



افتخاری با تاکید براینکه اجازه نمی دهیم منافع ملی تحت الشعاع منافع باشگاهی قرارگیرد یادآور شد : تیم ملی نباید خسارت و تاوان عدم نتیجه گیری باشگاهها درلیگ برتر را بدهد. تیم امید مسابقات مهمی را درپیش دارد و باید همه به این تیم کمک کنیم . دراین میان درصورتیکه مشاهده کنیم همکاری لازم از سوی برخی باشگاهها با تیم امید صورت نمی گیرد، باشگاههای متخلف را به مردم و افکارعمومی معرفی خواهیم کرد .



وی دربخش پایانی سخنان خود درخصوص شکایت باشگاه استقلال به فیفا مبنی برکنارگذاشتن این تیم از لیگ قهرمانان آسیا اظهارداشت : باشگاه استقلال باید تا جایی که ممکن است ازحقوق خودش درخصوص مسائل بوجود آمده دفاع کند و ازطریق رایزنی و گفتگو با مجامع تصمیم گیرنده و بین الملی فوتبال برای حل مشکل خود تلاش کند . قطعا مقامات فیفا ازخواسته باشگاه بزرگی نظیر استقلال و درخواست طرفداران بیشمارآن بی تفاوت نخواهد گذشت .