به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری ورامین پس از صدرنشینی در دور مقدماتی مسابقات لیگ برتر والیبال در مرحله پلی آف نیز با شکست تیم‌های شهرداری گنبد و پیام مشهد راهی فینال شد. ورامینی‌ها سومین حضور در فینال را پس از ۵ سال غیبت تجربه خواهند کرد و برای کسب دومین جام قهرمانی فردا در نخستین بازی فینال با تیم سایپا رقابت می‌کنند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت و شرایط تیمش پیش از بازی نخست فینال گفت: خداراشکر تیم در شرایط خوبی به سر می‌برد، پس از بازی مقابل تیم پیام در مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها، ریکاوری خوبی انجام دادیم وتمرینات را پشت سرگذاشتیم. مصدوم نداریم و برای بازی فینال آماده‌ایم.

رحمان محمدی راد در ادامه درباره تغییر میزبان فینال مسابقات نیز گفت: درخواست ما تغییر میزیان مسابقات نبود، به واسطه مصوبه سازمان لیگ و با رأی مربیان از ابتدا قرار بود تهران میزبان باشد و در صورت فراهم نشدن شرایط تبریز میزبان شود، با پیگیری‌هایی که فدراسیون والیبال انجام داد سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به موقع تحویل داده شد و شرایط برگزاری فینال فراهم شد.

وی در ادامه افزود: در واقع اعتراض ما به نحوه برگزاری مسابقات فینال بود. همیشه فینال مسابقات به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد و حق ما نیز همین بود، به دنبال همین حق بودیم اما پس از رأی گیری قرار شد مسابقات در سالن بی طرف برگزار شود.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ورامین درباره پیش بینی اش از بازی فینال گفت: خوشبختانه بازیکنان با تجربه‌ای داریم که بازی‌های بزرگی پشت سر گذاشته و سابقه حضور در فینال و نیمه نهایی مسابقات را دارند. مستحق حضور در فینال بودیم، در طول فصل شایستگی‌های خود را نشان دادیم و سعی کردیم کیفیت مسابقات را بالا ببریم. شایستگی حضور در فینال را داشتیم.

رحمان محمدی راد در پایان گفت: از تماشاگران تیم درخواست دارم مانند همیشه در کنار تیم حضور داشته باشند و با حمایت‌هایشان باعث دلگرمی تیم شوند.