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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی:

۳۲هزار عدد قرص قاچاق در ارومیه کشف شد

۳۲هزار عدد قرص قاچاق در ارومیه کشف شد

ارومیه – فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۳۲ هزار عدد قرص قاچاق در محور ارومیه – تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مسعود خرم نیا در خصوص کشف این محموله قاچاق اظهارداشت: ماموران ایست و بازرسی شهید کلانتری، حین کنترل خودروهای عبوری در محور ارومیه- تبریز، به یک دستگاه کامیون، به ظن حمل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروی مذکور، ۱۱۴ عدد گوشی موبایل، ۳۱ هزار و ۵۰۰ عدد قرص سرماخوردگی و ۳۶۰ عدد آمپول تقویتی قاچاق کشف و ضبط شد. برابر اعلام کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار خرم نیا در ادامه از کشف پنج هزار قلم داروی قاچاق در ماکو خبر داد و اضافه کرد: در پست کنترل گمرک مرزی بازرگان حین کنترل خودروهای ترانزیتی از یک دستگاه خودرو تعداد ۵ هزار و ۷۴۰ قلم داروی قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر متهم را دستگیر کنند.

وی با اشاره به ارزش ۴۵ میلیون ریالی داروی مکشوفه بیان کرد: متهم به همراه داروهای مکشوفه به یگان دلالت و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 4567014

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