۱۰ هزار نفر در حوزه صنایع دستی ایلام مشغول به کار هستند

عبدالمالک شنبه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با جاذبه‌های طبیعی، گردشگری و طبیعت چهارفصل هر ساله میزبان گردشگرانی از سراسر کشور است.

وی بیان داشت: زمینی یا هوایی فرقی نمی‌کند با هر وسیله‌ای می‌توانید خود را به استان ایلام برسانید، استان چهار فصل ایلام مهد فرهنگ و تمدن است.

وی ادامه داد: در جنوب استان یعنی شهرستان دهلران ۴۰۰ اثر تاریخی فرهنگی و مذهبی در این شهرستان شناسایی شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام تصریح کرد: بعد از دیدن تپه ۹ هزار ساله علی کش موسیان، جاذبه‌های طبیعی دهلران از جمله چشمه‌های آبگرم، آبشارهای زرین آباد، غازخفاش انتظار گردشگران را می کشند.

وی افزود: چشمه قیردهلران یکی از مناطق دیدنی جنوب استان است که در آن قیر همراه با آب از دل زمین بیرون می‌زند، در جنوب استان نیز نباید از چشمه‌های دوقلوی آبدانان، اماکن تاریخی دره شهر و روستای زیبای کلم در بدره غافل شد.

وی تصریح کرد: نوای دلنشین موسیقی محلی و رقص گل‌های زیبا در کنار تفرجگاه‌های بوم گردی با غذاهای سنتی نشان از مهمان نوازی ایلامی‌ها دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام افزود: طبیعت سرسبز شمال ایلام با هوایی خنک‌تر و کوهستانی مملو از درختان بلوط است، در لابه لای زندگی باصفای اهالی ایلام هنر انگشت زنان این سرزمین می‌تواند سوغاتی سفرتان را نیز مهیا کند.

شنبه زاده اظهار داشت: تولیدات صنایع دستی ایلام به استان‌ها و به کشورهای مختلف صادر می‌شود، در حدود ۱۰ هزار نفر فقط در حوزه صنایع دستی در استان مشغول به کار هستند.