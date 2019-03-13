پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر صبح امروز چهارشنبه در نشست شورای اشتغال شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر سهم شهرستان کرمانشاه از تسهیلات اشتغال ۸۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۵ درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: در مرحله اول ۸۱۵ طرح با اعتبار مورد نیاز ۳۵۹ میلیارد تومان و اشتغال ۴۱۶۲ نفر پیش پذیرش شدند.

فرماندار کرمانشاه گفت: از این تعداد ۱۶۲ طرح با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اشتغال ۸۱۵ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی بیشترین سهم را از تسهیلات اشتغال شهرستان داشته است، تاکید کرد: طرح‌های با ایجاد اشتغال پایدار یکی از تاکیداتی است که دنبال می‌کنیم.

رنجبر تصریح کرد: با بررسی میزان پرداخت‌ها مشخص شد که در امر پرداختها یک حالت رکود ایجاد شده و طرح‌ها باید از کارتابل بانک‌ها سریع‌تر به پرداخت برسند.

وی همچنین اظهار داشت: در بخش‌های ماهیدشت و کوزران که جزو مناطق زلزله زده هستند ۵۱۹ طرح با اعتبار ۱۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و پیش‌بینی اشتغال ۱۳۱۷ شغل پیش پذیرش شده‌اند که تا کنون ۱۰۲ طرح انعقاد قرارداد با بانک‌ها شده و ۱۰۰ طرح با اعتبار ۸ میلیارد تومان و ۱۴۲ فرصت شغلی پرداخت شده است.