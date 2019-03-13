  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰

فرماندار کرمانشاه خبر داد:

پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کرمانشاه

پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در کرمانشاه

کرمانشاه_ فرماندار کرمانشاه از پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر صبح امروز چهارشنبه در نشست شورای اشتغال شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر سهم شهرستان کرمانشاه از تسهیلات اشتغال ۸۶ میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۵ درصد افزایش داشتیم.

وی افزود: در مرحله اول ۸۱۵ طرح با اعتبار مورد نیاز ۳۵۹ میلیارد تومان و اشتغال ۴۱۶۲ نفر پیش پذیرش شدند.

فرماندار کرمانشاه گفت: از این تعداد ۱۶۲ طرح با اعتبار ۷۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و اشتغال ۸۱۵ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه کشاورزی بیشترین سهم را از تسهیلات اشتغال شهرستان داشته است، تاکید کرد: طرح‌های با ایجاد اشتغال پایدار یکی از تاکیداتی است که دنبال می‌کنیم.

رنجبر تصریح کرد: با بررسی میزان پرداخت‌ها مشخص شد که در امر پرداختها یک حالت رکود ایجاد شده و طرح‌ها باید از کارتابل بانک‌ها سریع‌تر به پرداخت برسند.

وی همچنین اظهار داشت: در بخش‌های ماهیدشت و کوزران که جزو مناطق زلزله زده هستند ۵۱۹ طرح با اعتبار ۱۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان و پیش‌بینی اشتغال ۱۳۱۷ شغل پیش پذیرش شده‌اند که تا کنون ۱۰۲ طرح انعقاد قرارداد با بانک‌ها شده و ۱۰۰ طرح با اعتبار ۸ میلیارد تومان و ۱۴۲ فرصت شغلی پرداخت شده است.

کد مطلب 4567018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها