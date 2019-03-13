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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

کارشناس هواشناسی ایلام:

سامانه بارشی از فردا صبح وارد ایلام می شود

سامانه بارشی از فردا صبح وارد ایلام می شود

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارشی از فردا صبح وارد ایلام می شود.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی از فردا صبح وارد سطح استان شده و تا ساعاتی از روز جمعه در سطح استان فعال است.

وی افزود: اوج فعالیت این سامانه بیشتر در بعدازظهر فردا تا بامداد جمعه است، این سامانه از قدرت ریزشی بالایی برخوردار بوده و خطر آبگرفتگی معابر و احتمال سیلابی بودن مسیل ها در سطح استان وجود دارد.

احمدی نژاد عنوان کرد: فعالیت این سامانه کل استان را تحت پوشش قرار می‌دهد اما در نواحی شرقی و نیمه شرقی استان این سامانه از قدرت ریزشی بیشتری از دیگر مناطق دارد.

وی افزود: این سامانه روز جمعه این سامانه در سطح استان خارج می‌شود و در برخی نقاط استان احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

وی تصریح کرد: همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه کاهش دما را داریم که از روز شنبه مجدداً افزایش دما در سطح استان خواهیم داشت.

کد مطلب 4567027

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