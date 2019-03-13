آغاز فعالیت گروه جهادی بسیج دانشگاه خواجه نصیر از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه جهادی تحت عنوان «گروه جهادی شهید حسین مؤمنی» از امروز ۲۲ اسفند ۹۷ تا ۷ فروردین ۹۸ در مناطق محرم شهرستان خوسف واقع در استان خراسانی جنوبی در عرصه‌های فرهنگی، آموزش، اشتغال زایی و عمرانی، خدمت رسانی کرده و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از سال ۸۸ فعالیت خود را با هدف خدمت رسانی در مناطق محروم و نیز حفظ و گسترش روحیه خدمت به محرومین در بین دانشجویان آغاز کرده و تاکنون با برگزاری ۱۹ هجرت در اقصی نقاط محروم کشور در دو مقطع عید نوروز و تابستان هر سال سعی در برآورده کردن هدف خود داشته است.