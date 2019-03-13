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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۵

آغاز فعالیت گروه جهادی بسیج دانشگاه خواجه نصیر از امروز

آغاز فعالیت گروه جهادی بسیج دانشگاه خواجه نصیر از امروز

گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فعالیت خود را از امروز در مناطق محروم شهرستان خوسف واقع در استان خراسانی جنوبی آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه جهادی تحت عنوان «گروه جهادی شهید حسین مؤمنی» از امروز ۲۲ اسفند ۹۷ تا ۷ فروردین ۹۸ در مناطق محرم شهرستان خوسف واقع در استان خراسانی جنوبی در عرصه‌های فرهنگی، آموزش، اشتغال زایی و عمرانی، خدمت رسانی کرده و فعالیت خود را آغاز می‌کند.

گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، از سال ۸۸ فعالیت خود را با هدف خدمت رسانی در مناطق محروم و نیز حفظ و گسترش روحیه خدمت به محرومین در بین دانشجویان آغاز کرده و تاکنون با برگزاری ۱۹ هجرت در اقصی نقاط محروم کشور در دو مقطع عید نوروز و تابستان هر سال سعی در برآورده کردن هدف خود داشته است.

کد مطلب 4567028
زهرا سیفی

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