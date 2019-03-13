۵۱ گلزار شهدا در استان کرمان ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا حسنی‌سعدی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان بیان داشت: هر ساله در دنیا روز خاتمه جنگ جهانی دوم را تحت عنوان روز بزرگداشت شهدا نامگذاری کرده‌اند و ما در ایران روز ۲۲ اسفند را به این نام پاس می‌داریم.

وی افزود: امنیتی که در کشور وجود دارد مدیون خون ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ شهید است و این روز بدین معناست که از خانواده‌های این عزیزان تکریم و تقدیر به عمل آید.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان گفت: روز بزرگداشت شهدا یعنی تجلیل و تکریم از مادر شهید عامری در رفسنجان و یا خانواده شهید بی‌غم در بم، روز تجلیل از مادر شهید علی شفیعی و مادران شهیدان جاویدالاثری که هنوز چشم به راه هستند.

حسنی‌سعدی تصریح کرد: در سال جاری بالغ بر دو هزار مصاحبه با والدین و دوستان همرزم شهدا داشتیم و در قالب کنگره شش هزار و ۵۰۰ شهید استان کرمان صورت گرفت.

وی ادامه داد: همچنین ما ۹۱۱ یادواره؛ یادمان فرهنگی و نمایشگاه با موضوع شهدا را داشتیم و ۲۸۰ کاشی شهدا به همراه ۵۱ گلزار شهدا با ۱۴۲ مزار در استان ساماندهی شده است. در این راستا کرمان رتبه نخست را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است در سال جاری ۱۳ هزار و ۷۹۶ مورد دیدار از خانواده‌های شهدا را داشتیم.