ویزیت تخصصی رایگان ۱۱۰ بیمار محروم در حاشیه مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ناصر سرگلزایی اظهارکرد: در ادامه برگزاری اردوهای جهادی خادمیاران سلامت همکار با مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی در مناطق محروم مشهد، ۱۱۰ بیمار کم‌برخوردار در پایگاه بسیج شهید صدوقی این شهر مقدس معاینه و غربالگری تخصصی شدند.

وی ادامه داد: ۱۲ نفر شامل دو پزشک متخصص داخلی و طب اورژانس، پنج دانشجوی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پنج نیروی پشتیبان در این اردوی جهادی به ارائه خدمات پزشکی افتخاری پرداختند.

مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی گفت: این برنامه جهادی با همکاری پایگاه بسیج منطقه دو مشهد و دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی این شهر مقدس به منظور معاینه تخصصی تعداد محدودی از بیماران نیازمند منطقه پنج‌تن و ارجاع آنان به دارالشفاء امام رضا (ع) برای بهره‌مندی از خدمات تکمیلی پزشکی انجام شد.

سرگلزایی با تأکید بر اینکه ۱۱۰ بیمار حاضر در این اردوی جهادی توسط نیروهای بسیج منطقه شناسایی و دعوت شده بودند، افزود: تهیه داروهای نسخه‌های تجویز شده برای این بیماران، ارجاع آنان به پزشکان متخصص دارالشفاء امام رضا (ع) مانند متخصص ارتوپدی، مغز و اعصاب و روان‌پزشک و دیگر خدمات درمانی مورد نیاز با مشارکت خادمیاران سلامت همکار با این مؤسسه از امروز در این دارالشفاء آغاز شده است.

وی تصریح کرد: مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با بهره‌گیری از ظرفیت خادمیاران سلامت همکار با این مؤسسه و توان و امکانات پزشکی خود، در تلاش است تا به بیماران محروم شناسایی شده توسط سایر نهادهای همکار خدمات درمانی نسبتاً کاملی در پرتوی بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) ارائه دهد.

مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با اشاره به برگزاری اردوهای جهادی پزشکی مشابه دیگری توسط خادمیاران همکار با این مؤسسه در منطقه گلشهر و قرقی مشهد گفت: جمعی از بیماران محروم شناسایی شده این مناطق از خدمات دندانپزشکی، اعصاب و روان، آزمایشگاه و رادیولوژی در نیمه دوم سال جاری در دارالشفاء امام رضا (ع) بهره‌مند شدند.