گسترش همکاری دانشگاه «ساپینزا» و دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، برگزاری مدرسه تابستانی در خصوص ادبیات و علوم‌انسانی، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی تفاهم‌نامه اراسموس پلاس به ویژه در زمینه تبادل استاد و دانشجو در سال ۲۰۲۰، برگزاری دوره‌های مشترک آموزش از راه دور به زبان انگلیسی و ارائه مدرک مشترک توسعه و گسترش آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ساپینزا را می‌توان از جمله اهداف این تفاهم‌نامه عنوان کرد.

همچنین حمایت از اعزام استاد مهمان آموزشی یا پژوهشی، چاپ مقاله‌های استادان و دانشجویان تحت عنوان مجموعه مقالات پژوهشی دو دانشکده (سالانه یک جلد به صورت الکترونیک یا کاغذی) و تبادل استاد در قالب دوره‌های فرصت مطالعاتی بلند مدت از دیگر مفاد تفاهم‌نامه منعقده است.

در این دیدار عدنان طهماسبی معاون اجرایی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران با اشاره به موضوع تأثیرگذاری متقابل ادبیات کلاسیک عرب و رم و تأثیرپذیری ادبیات ایران، بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و ادبی دو دانشگاه تاکید کرد.