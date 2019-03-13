به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره تولیدات رسانه‌ای ابوذر که در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، نقش و جایگاه رسانه‌های شهر قم را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: رسانه‌ها باید بیش از پیش تلاش کنند که در تراز انقلاب اسلامی باشند و ضمن بیان دستاوردهای انقلاب در برابر فتنه گران ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نباید در مقابل مفسدان ساکت بمانند، تصریح کرد: رسانه‌ها باید مراقب باشند آبروی کسی را به ناحق نریزند؛ زیرا که خداوند از آبروی مؤمن نمی‌گذرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید خبرنگاران در زمینه مقابله با فساد اقتصادی تلاش کنند به حقیقت برسند تا ضربه‌ای به آبروی دیگران وارد نشود.

وی به نقش بسیج رسانه در زمینه آموزش و مسائل پرورشی خبرنگاران اشاره و بیان کرد: بسیج رسانه می‌تواند اقدامات خوبی را در این زمینه داشته باشد و نمایندگان قم در مجلس پشتیبان این نهاد هستند.

امیرآبادی فراهانی به یکی از مهترین مطالبات نمایندگان مجلس در سال جدید اشاره کرد و گفت: استفاده اصحاب رسانه از بیمه صندوق هنرمندان یکی از مطالبات ما در سال ۹۸ این است تا اصحاب رسانه بتوانند از بیمه صندوق هنرمندان استفاده کنند.