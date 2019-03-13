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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

امیرآبادی فراهانی:

خبرنگاران در زمینه مقابله با فساد اقتصادی تلاش کنند

خبرنگاران در زمینه مقابله با فساد اقتصادی تلاش کنند

قم - عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: خبرنگاران باید در زمینه مقابله با فساد اقتصادی تلاش کنند به حقیقت برسند تا ضربه‌ای به آبروی دیگران وارد نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد امیرآبادی شامگاه سه‌شنبه در مراسم اختتامیه چهارمین دوره جشنواره تولیدات رسانه‌ای ابوذر که در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، نقش و جایگاه رسانه‌های شهر قم را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: رسانه‌ها باید بیش از پیش تلاش کنند که در تراز انقلاب اسلامی باشند و ضمن بیان دستاوردهای انقلاب در برابر فتنه گران ایستادگی کنند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نباید در مقابل مفسدان ساکت بمانند، تصریح کرد: رسانه‌ها باید مراقب باشند آبروی کسی را به ناحق نریزند؛ زیرا که خداوند از آبروی مؤمن نمی‌گذرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید خبرنگاران در زمینه مقابله با فساد اقتصادی تلاش کنند به حقیقت برسند تا ضربه‌ای به آبروی دیگران وارد نشود.

وی به نقش بسیج رسانه در زمینه آموزش و مسائل پرورشی خبرنگاران اشاره و بیان کرد: بسیج رسانه می‌تواند اقدامات خوبی را در این زمینه داشته باشد و نمایندگان قم در مجلس پشتیبان این نهاد هستند.

امیرآبادی فراهانی به یکی از مهترین مطالبات نمایندگان مجلس در سال جدید اشاره کرد و گفت: استفاده اصحاب رسانه از بیمه صندوق هنرمندان یکی از مطالبات ما در سال ۹۸ این است تا اصحاب رسانه بتوانند از بیمه صندوق هنرمندان استفاده کنند.

کد مطلب 4567044

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