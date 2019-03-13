ورود سامانه بارشی به جو استان کهگیلویه و بویراحمد در روز پنجشنبه

ولی بهره مند در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تحلیل و بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی حاکی از ورود سامانه بارشی به جو استان از روز پنجشنبه است.

بهره مند با بیان اینکه این سامانه بارشی تا بعد از ظهر جمعه در جو استان فعال خواهد بود، تصریح کرد: بر همین اساس طی روز چهارشنبه افزایش ابر را شاهد خواهیم بود.

بهره مند با اشاره به اینکه ورود این سامانه، بارش باران، رعد و برق، باد نسبتاً شدید و در مناطق سردسیر و مستعد کوهستانی ریزش برف را رقم می‌زند، عنوان داشت: همزمان با ورود این سامانه بارشی به جو استان، بروز گرد و غبار در برخی مناطق دور از انتظار نیست.

وی افزود: این سامانه بارشی به تدریج عصر جمعه از جو استان خارج می‌شود.