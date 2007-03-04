  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۸:۱۶

رئیس دانشگاه آزاد خبر داد:

افزایش تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد / ساماندهی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی

افزایش تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد / ساماندهی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی

توسعه امکانات رفاهی و افزایش تعداد اعضای هیات علمی از برنامه های مهم دانشگاه آزاد اسلامی در آینده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: تعداد پروژه ها، طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی روز به روز در حال افزایش است.

وی اظهارداشت: دانشگاه آزاد اسلامی تا به امروز قدم های بلند و موثری را در عرصه پژوهش و تحقیقات کشور برداشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سال آینده، جشنی با نام ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد تا طی آن، تمامی فعالیت ها و موفقیت های مختلف این مرکز آموزش عالی در معرض دید و قضاوت عموم مردم کشور قرار گیرد.

جاسبی در ادامه با اعلام این که مسئله شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساماندهی است افزود: خوشبختانه وام مصوب مجلس در حال واگذاری به دانشگاه آزاد اسلامی بوده و هیاتی نیز برای ساماندهی شهریه به کمک مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

کد مطلب 456705

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها