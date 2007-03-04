افزایش تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد / ساماندهی شهریه دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی ظهر امروز در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در جمع خبرنگاران افزود: تعداد پروژه ها، طرح های تحقیقاتی و مقالات علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی روز به روز در حال افزایش است.

وی اظهارداشت: دانشگاه آزاد اسلامی تا به امروز قدم های بلند و موثری را در عرصه پژوهش و تحقیقات کشور برداشته است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: سال آینده، جشنی با نام ربع قرن عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد تا طی آن، تمامی فعالیت ها و موفقیت های مختلف این مرکز آموزش عالی در معرض دید و قضاوت عموم مردم کشور قرار گیرد.

جاسبی در ادامه با اعلام این که مسئله شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساماندهی است افزود: خوشبختانه وام مصوب مجلس در حال واگذاری به دانشگاه آزاد اسلامی بوده و هیاتی نیز برای ساماندهی شهریه به کمک مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.