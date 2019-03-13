اسماعیل حلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد بازیکنان پرسپولیس در بازی هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا مقابل السد قطر گفت: پیشرفت فنی پرسپولیس در بازی برابر السد کاملاً محسوس بود. این تیم کامل شده است و به بلوغ تاکتیکی مد نظر کادر فنی اش رسیده است.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره عملکرد داور بازی اظهار داشت: باخت پرسپولیس روی اشتباه داور رقم خورد اما به هر حال نمی‌توان نتیجه را بازگرداند. واقعاً اگر سیستم داور ویدئویی در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر راه اندازی شود کمک زیادی به پرسپولیس می‌کند. VAR به داد پرسپولیس خواهد رسید.

این پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: شاید تنها اشتباه برانکو زمان تعویض آخر تیمش بود. لحظه‌ای که قصد داشت در دقیقه آخر تعویض کند بازیکن حریف ضربه کاشته را زد و همان توپ هم گل شد. شاید اگر چند ثانیه‌ای قبل یا بعد از آن صحنه تعویض می‌کرد بهتر بود. چون تعداد نفرات داخل محوطه جریمه پرسپولیس به اندازه بازیکنان حریف می‌شد.

وی درباره شانس پرسپولیس برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: این تیم قطعاً از گروه خود صعود می‌کند و مشکلی نخواهد داشت. پرسپولیس به پختگی لازم رسیده است و می‌تواند حریفان عربی خود را شکست دهد.

حلالی با اشاره به بازی‌های فشرده پرسپولیس افزود: برانکو باید به بازیکنان ذخیره خود بازی دهد تا بازیکنان اصلی بتوانند ریکاوری مناسبی داشته باشند. حالا وقتش است تا ذخیره‌ها نشان دهند پیراهن چه تیمی را بر تن کرده اند. پرسپولیس نیاز به ۲۳ بازیکن دارد که باید همیشه آماده باشند.