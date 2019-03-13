به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشاری صبح چهارشنبه در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی شهرستان همدان از آغاز فعالیت تیم‌های بازرسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های ذیربط این ستاد از ۲۰ اسفند تا پایان فروردین خبر داد.

وی با بیان اینکه کارهای مقدماتی زیادی برای تأمین خدمات مورد نیاز مسافران و شهروندان در ایام تعطیلات نوروزی فراهم شده است، افزود: اعتقاد داریم با کسب آمادگی و پیش بینی‌های لازم در بسیاری از موارد می‌توانیم از بروز مشکلات احتمالی در ارائه خدمات و ایجاد تنش و نارضایتی پیشگیری کنیم.

سرپرست فرمانداری همدان با اشاره به ظرفیت ۲ هزار و ۷۰۰ نفری هتل‌ها و دیگر مراکز اقامتی سطح شهر همدان تصریح کرد: ۹۰۵ کلاس در سطح مدارس نیز در قالب ستادهای اسکان نوروزی پذیرای مسافران هستند اما همچنان این ظرفیت‌ها احتمال دارد برای مسافران نوروزی کافی نباشد.

وی خانه مسافرهای شخصی شهروندان را ظرفیتی مناسب برای استفاده گردشگران در ایام تعطیلات نوروز و دیگر ایام برشمرد و افزود: خانه مسافرها می‌تواند برای شهروندان درآمدزایی خوبی بهمراه داشته باشد اما فعالیت آنها و راهنمایان به این مراکز باید ساماندهی شده، شناسنامه دار و تحت نظارت باشد.

میزان ورودی گردشگران به همدان افزایش داشته است

افشاری با اشاره به برگزاری اجلاس جهانی گردشگری در همدان و دیگر تبلیغات انجام شده اظهار کرد: میزان ورودی گردشگران داخلی و خارجی نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و همچنان باید آمادگی بیشتری برای پذیرش مسافران داشته باشیم.

سرپرست فرمانداری همدان با بیان اینکه نبود تنش‌ها، نابسامانی‌ها و عدم امنیت در تعیین مسیر گردشگران از اهمیت به سزایی برخوردار است، افزود: باید تیم‌های بازرسی با کار جمعی، هماهنگ و تذکر به موقع از عوامل ایجادکننده نارضایتی‌های احتمالی پیشگیری کنند.

وی یادآور شد: در ایام نوروز سال ۹۷ در سه حوزه مشکل داشتیم که یکی از آنها عدم حضور متخصص و تیم مورد نیاز درمانی در برخی مراکز درمانی بود که با اعلام برنامه‌های تسهیلات نوروزی پیش رو تمهیدات لازم توسط دانشگاه علوم پزشکی به عمل آمده است.

افشاری افزود: افراد کارتن به دست که ضمن جذب مسافران و هدایت آنها به خانه مسافرهایی که بدون هیچ نظارتی و با قیمتهای نامتعارف فعالیت می‌کردند مشکل دیگری بود که با آن مواجه بودیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری همدان نیز در این جلسه گفت: در سال ۹۷ تا کنون ۹ هزار و ۹۸۱ مورد بازرسی توسط این ستاد در حوزه‌های تعیین شده داشتیم که تنها در زمینه عرضه مواد غذایی ۱۱۱ مورد نمونه برداری انجام شد که ۱۳۰ واحد غیر بهداشتی عرضه مواد غذایی تا زمان رفع نقص تعطیل شد.

علی اصغر ناظزی پور افزود: نسبت به نوروز سال گذشته تیم بازرسی ستاد رزا متناسب با نظرسنجی‌های انجام شده گسترده‌تر کردیم و اکنون این تیم متشکل از نمایندگان ۱۲ دستگاه اجرایی و خدماتی هستند.

وی با اشاره به اهمیت تلاش برای تحقق سیاستهای توسعه گردشگری استان بیان کرد: تیم‌های بازرسی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی سلامت، بهداشت، امنیت و رضایتمندی همه جانبه را مد نظر دارد و بدنبال مچ گیری نیست.

معاون مدیر کل امور اجتماعی استانداری همدان نیز از فعالیت ۱۱ تیم استانی و ۹ تیم شهرستانی ذیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان خبرداد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند برابر وظایف ذاتی خود بازرسی‌های معمول را انجام دهند.

مهدی اخوان افزود: فرمهای نظرسنجی از گردشگران تهیه شده و و توسط تیم‌های بازرسی ستاد عملکرد بخشهای مختلف مورد بازرسی و بررسی قرار می‌گیرد تا با نظارتهای محسوس و نامحسوس شاهد افزایش رضایتمندی شهروندان و مسافران نوروزی باشیم.

وی تاکید کرد: فضاسازی مراکز تفریحی، گردشگری و سایر مراکز پرتردد در ایام تعطیلات نوروز ظرفیت خوبی برای انتقال پیام‌های فرهنگی و احادیث است.