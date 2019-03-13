به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تمامی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۵ اسفندماه تعطیل می‌شود و از این تاریخ، خوابگاه نوید جهت اسکان دختران و بلوک ۳ خوابگاه امام علی (ع) جهت اسکان پسران در نظر گرفته می‌شود.

فقط دانشجویان رشته پزشکی در مقطع اینترنی و رزیدنتی شرایط استفاده از خوابگاه در ایام نوروز را دارند.

خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال جدید روز جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح بازگشایی می‌شود.

ارائه اسکان و امکانات رفاهی و تغذیه منطبق با آئین نامه اسکان و تغذیه ابلاغی از سوی وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.