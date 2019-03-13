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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

زمان تعطیلی اعلام شد؛

اعلام شرایط خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام نوروز

اعلام شرایط خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام نوروز

تاریخ تعطیلی و بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در ایام نوروز اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تمامی خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ساعت ۱۴ روز شنبه ۲۵ اسفندماه تعطیل می‌شود و از این تاریخ، خوابگاه نوید جهت اسکان دختران و بلوک ۳ خوابگاه امام علی (ع) جهت اسکان پسران در نظر گرفته می‌شود.

فقط دانشجویان رشته پزشکی در مقطع اینترنی و رزیدنتی شرایط استفاده از خوابگاه در ایام نوروز را دارند.

خوابگاه‌های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال جدید روز جمعه ۱۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح بازگشایی می‌شود.

ارائه اسکان و امکانات رفاهی و تغذیه منطبق با آئین نامه اسکان و تغذیه ابلاغی از سوی وزارت بهداشت انجام می‌گیرد.

کد مطلب 4567067

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