استقرار ۶۰۰ کمپ نوروزی در ۳۰ کیلومتری شهرها در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند صبح چهارشنبه با حضور در رزمایش ترافیکی و خدمات سفر طی سخنانی اظهار داشت: وزارت بهداشت و در پیشانی آن سازمان اورژانس کشور برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده تا بتواند اسایش و ارامشی را برای هموطنان مهیا کند تا مردم بتوانند سفر خوش و بی خطری را تجربه کنند.

کولیوند افزود: در سازمان اورژانس کشور علاوه بر همکاری پلیس انتظامی و پلیس تفاهم نامه‌ای توسط سازمان برنامه و مدیریت نوشته شده است که انشااله بتوانیم بر اساس این تفاهمنامه برنامه‌های خوبی اجراشود و تعداد تلفات جاده‌ای را کاهش بدهیم.

وی با اشاره به اینکه امسال با داشتن ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس، یک فروند اورژانس هوایی، ۳۳۰ دستگاه موتورولانس و ۶۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس سعی داریم که با تمام نیروها پوشش بسیار خوبی در جاده‌های اصلی و فرعی و جاده‌های روستایی و مخصوصاً روستا و شهرهای مهمانپذیر ایجاد شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: در ایام تعطیلات بیش از ۶۰۰ کمپ نوروزی را فعال خواهیم کرد و در نظر داریم تابا همکاری رادیو سفر و سایر دستگاه‌های خدمت رسان بتوانیم در ۳۰ کیلومتری شهرها مستقر شویم و بتوانیم پوشش بهتری را نسبت به سال قبل داشته باشیم و از حوادث جلوگیری کنیم.

کولیوند در خصوص خدمات سلامت پزشکی و مدیریت بیماری‌ها نیز بیان داشت: در این ایام وزارت و معاونت بهداشت کاملاً فعال هستند و نظارت‌های خود را در رستوران‌های جاده‌ای و اماکن پخت و توزیع غذا و بر اب های اشامیدنی دارند و اعلام می‌کنیم که امسال نظارت‌های بخش بهداشت سنگین‌تر هستند.

وی اظهار داشت: در تعطیلات نوروز تمام بیمارستان‌ها اماده باش به سر می‌برند و بخش‌های ویژه با همه ظرفیت‌ها فعال هستند و متخصصین حاضر و مشغول ارائه فعالیت خواهند بود و خدمات دندانپزشکی نیز به صورت دولتی ارائه می‌شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به اینکه همه امکانات برای خدمت رسانی به هموطنان صورت خواهد گرفت گفت: این ارائه خدمات بدون همکاری مردم نتیجه خوبی نخواهد داشت مخصوصاً رانندگان که باید همکاری کنند و دستگاه نظارتی را جدی بگیرند و تا حوادث کاهش پیدا کند و سال خوبی را آغاز کنیم.