سال ۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با اشاره به نقشه دشمن برای ناامیدی و بی اعتمادی مردم به توانمندی نظام اسلامی در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهارداشت: برای مقابله با راهبرد نخ نمای دشمن مصمم شدیم تا بخشی از پیشرفت‌های دفاعی و فناورانه بومی کشور را که به دست متخصصین صنعت دفاعی تولید شده بود در معرض دید عموم مردم عزیزمان قرار دهیم.

وی ادامه داد: با نمایش گوشه‌هایی از دستاوردهای دفاعی، نظیر جت جنگنده تمام ایرانی کوثر، خودروی زرهی طوفان، زیردریائی فاتح، موشک کروز و هویزه که دسترنج فرزندان ایران اسلامی بود موجی از امید و نشاط در جامعه ایجاد شد که دستاورد آن، ارتقا سرمایه عظیم اجتماعی و پشتوانه‌ای هویتی برای مجموعه صنعت دفاعی کشور است.

حاتمی با برشمردن برخی شبهه‌های طراحی شده دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در بدنه اجتماعی کشور و نقش برآب شدن شبهه افکنی های نظام استکبار پس از نمایش مقتدرانه دستاوردهای دفاعی، افزود: صنعت دفاعی بالنده و پیشروی امروز، مولود تفکر راهبردی امام راحل عظیم الشأن و فرمانده معظم کل قواست و به هیچ وجه با صنایع دفاعی کاملاً وارداتی و وابسته قابل مقایسه نیست و دشمنان نظام اسلامی به خوبی بر قدرت و اقتدار دفاعی ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی می‌دانند که امروز از سرریز دانش دفاعی در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی می‌دانند که امروز سر ریز دانش دفاعی در نیروهای مسلح، امکان حل بسیاری از مشکلات و نواقص صنایع غیر دفاعی در کشور وجود دارد و هرگز با تحریم‌ها از پا نخواهیم نشست.

وی افزود: امروز مدیران حوزه دفاعی برای حل مسائل و مشکلات کشور و مردم در عرصه صنعت خودرو دعوت می‌شوند و این همان پشتوانه مهم اجتماعی است که حاصل کار هوشمندانه و مدبرانه شما متخصصین و مدیران دفاعی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشکر از همه کارکنان، مدیران و متخصصان صنعت دفاعی گفت: دستاوردهای امروز صنعت دفاعی و به ویژه موفقیت‌های سال ۹۷ باید موقفی برای گام‌های بزرگ در سال ۱۳۹۸ بشود و نباید به این جایگاه راضی باشیم.

حاتمی بر اهمیت ارتقا کیفیت محصولات ایرانی تأکید کرد و گفت: باید کیفیت محصول ایرانی با عزم و اراده تولید کنندگان ارتقا یابد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: تولید محصولات متناسب با نیاز، برگزاری نمایشگاه، معرفی مطلوب و شایسته، تعامل و ارتباط مؤثر با جامعه هدف، صرفه جوئی و جلوگیری از هزینه زائد، استفاده بهینه از موجودی‌ها، جلوگیری از کار موازی و تکراری، افزایش کیفیت و کاهش ضایعات تولید از فاکتورهای مهم برای پیشبرد برنامه‌های سال ۹۸ است و همه اینها باید برای تک تک کارکنان و مدیران مهم تلقی شود و برای آنها برنامه ریزی مدونی شود.

وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح افزود: برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه و مستمر از نیروهای مسلح باید با فرماندهان و رزمندگان میدانی نیروهای مسلح به صورت مکرر و مستمر جلسات کارشناسی برگزار شود تا خواسته‌ها ومسائل مدیران و مسئولین نیروهای مسلح شنیده و مشخص شود تا از این طریق بتوانیم در جهت تحقق نیازمندی‌های دفاعی آنان پاسخ مطلوب و شایسته ای ارائه کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جذب بودجه مناسب دفاعی را از نقاط قوت برنامه‌های وزارت دفاع در سال ۹۸ برشمرد و خاطر نشان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با دولت و مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های بی دریغ ستاد کل نیروهای مسلح بحمدلله بودجه مناسبی برای نیروهای مسلح پیش بینی شده است و باید در جهت افزایش تولیدات دفاعی از این بودجه به دقت استفاده شود و انشاالله سال ۱۳۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی در حوزه اولویت‌ها خواهد بود.

حاتمی نیروی انسانی را مهمترین عامل پیشرفت صنعت بومی کشور دانست و گفت: مدیران و مسئولان در وزارت دفاع باید به موضوع نیروی انسانی کارآمد، بهره ور و به ویژه مسائل معیشتی آنها اهتمام داشته باشند.