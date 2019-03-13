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۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۰

امیر حاتمی در همایش مدیران وزارت دفاع:

سال ۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی است

سال ۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی است

وزیر دفاع گفت: سال ۱۳۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی در حوزه اولویت‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر حاتمی در همایش مدیران ارشد وزارت دفاع با اشاره به نقشه دشمن برای ناامیدی و بی اعتمادی مردم به توانمندی نظام اسلامی در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، اظهارداشت: برای مقابله با راهبرد نخ نمای دشمن مصمم شدیم تا بخشی از پیشرفت‌های دفاعی و فناورانه بومی کشور را که به دست متخصصین صنعت دفاعی تولید شده بود در معرض دید عموم مردم عزیزمان قرار دهیم.

وی ادامه داد: با نمایش گوشه‌هایی از دستاوردهای دفاعی، نظیر جت جنگنده تمام ایرانی کوثر، خودروی زرهی طوفان، زیردریائی فاتح، موشک کروز و هویزه که دسترنج فرزندان ایران اسلامی بود موجی از امید و نشاط در جامعه ایجاد شد که دستاورد آن، ارتقا سرمایه عظیم اجتماعی و پشتوانه‌ای هویتی برای مجموعه صنعت دفاعی کشور است.

حاتمی با برشمردن برخی شبهه‌های طراحی شده دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در بدنه اجتماعی کشور و نقش برآب شدن شبهه افکنی های نظام استکبار پس از نمایش مقتدرانه دستاوردهای دفاعی، افزود: صنعت دفاعی بالنده و پیشروی امروز، مولود تفکر راهبردی امام راحل عظیم الشأن و فرمانده معظم کل قواست و به هیچ وجه با صنایع دفاعی کاملاً وارداتی و وابسته قابل مقایسه نیست و دشمنان نظام اسلامی به خوبی بر قدرت و اقتدار دفاعی ملت بزرگ ایران و فرزندانشان در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی می‌دانند که امروز از سرریز دانش دفاعی در نیروهای مسلح واقفند و به خوبی می‌دانند که امروز سر ریز دانش دفاعی در نیروهای مسلح، امکان حل بسیاری از مشکلات و نواقص صنایع غیر دفاعی در کشور وجود دارد و هرگز با تحریم‌ها از پا نخواهیم نشست.

وی افزود: امروز مدیران حوزه دفاعی برای حل مسائل و مشکلات کشور و مردم در عرصه صنعت خودرو دعوت می‌شوند و این همان پشتوانه مهم اجتماعی است که حاصل کار هوشمندانه و مدبرانه شما متخصصین و مدیران دفاعی است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشکر از همه کارکنان، مدیران و متخصصان صنعت دفاعی گفت: دستاوردهای امروز صنعت دفاعی و به ویژه موفقیت‌های سال ۹۷ باید موقفی برای گام‌های بزرگ در سال ۱۳۹۸ بشود و نباید به این جایگاه راضی باشیم.

حاتمی بر اهمیت ارتقا کیفیت محصولات ایرانی تأکید کرد و گفت: باید کیفیت محصول ایرانی با عزم و اراده تولید کنندگان ارتقا یابد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تصریح کرد: تولید محصولات متناسب با نیاز، برگزاری نمایشگاه، معرفی مطلوب و شایسته، تعامل و ارتباط مؤثر با جامعه هدف، صرفه جوئی و جلوگیری از هزینه زائد، استفاده بهینه از موجودی‌ها، جلوگیری از کار موازی و تکراری، افزایش کیفیت و کاهش ضایعات تولید از فاکتورهای مهم برای پیشبرد برنامه‌های سال ۹۸ است و همه اینها باید برای تک تک کارکنان و مدیران مهم تلقی شود و برای آنها برنامه ریزی مدونی شود.

وی با تأکید بر لزوم پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مسلح افزود: برای حمایت و پشتیبانی همه جانبه و مستمر از نیروهای مسلح باید با فرماندهان و رزمندگان میدانی نیروهای مسلح به صورت مکرر و مستمر جلسات کارشناسی برگزار شود تا خواسته‌ها ومسائل مدیران و مسئولین نیروهای مسلح شنیده و مشخص شود تا از این طریق بتوانیم در جهت تحقق نیازمندی‌های دفاعی آنان پاسخ مطلوب و شایسته ای ارائه کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جذب بودجه مناسب دفاعی را از نقاط قوت برنامه‌های وزارت دفاع در سال ۹۸ برشمرد و خاطر نشان کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده با دولت و مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های بی دریغ ستاد کل نیروهای مسلح بحمدلله بودجه مناسبی برای نیروهای مسلح پیش بینی شده است و باید در جهت افزایش تولیدات دفاعی از این بودجه به دقت استفاده شود و انشاالله سال ۱۳۹۸ سال رونق تولیدات و دستاوردهای دفاعی در حوزه اولویت‌ها خواهد بود.

حاتمی نیروی انسانی را مهمترین عامل پیشرفت صنعت بومی کشور دانست و گفت: مدیران و مسئولان در وزارت دفاع باید به موضوع نیروی انسانی کارآمد، بهره ور و به ویژه مسائل معیشتی آنها اهتمام داشته باشند.

کد مطلب 4567087
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • محمدرضا کیانفر IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع گفت: تهدید نفتی رژیم صهیونیستی را محکم پاسخ می‌دهیم. آقای حاتمی، لطفاً دیسیپلین نظامی را رعایت نمایید، پاسخگویی به تهدیدات کشورهای دیگر وظیفه دستگاه دیپلماسی کشور است

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